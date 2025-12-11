Lima y gran parte de la costa sufrirán noches frías hasta el 16 de diciembre: ¿a qué se debe y cómo será el clima después?

Estos son los pronósticos del Senamhi para los próximos días. | Fuente: RPP

Pese a que estamos cerca del inicio del verano (el próximo 21 de diciembre), Lima y gran parte de la costa están registrando noche frías, situación que seguirá presentándose por varios días más.

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), entre el 11 y el 16 de diciembre, se registrará “un descenso de las temperaturas durante las noches en la costa del país, desde Piura hasta Ica”.

En un comunicado, el organismo detalló que las madrugadas “serán más frías y la sensación térmica disminuirá, especialmente en los distritos ubicados cerca del mar”.

No obstante, estas condiciones cambiarán durante el día; ya que, hacia el mediodía y en la tarde, “se espera la presencia de brillo solar”, refirió el ente estatal.

Según los pronósticos, se prevén temperaturas nocturnas entre 13 °C y 17 °C en Piura, entre 14 °C y 16 °C para Lambayeque, entre 16 °C y 13 °C en La Libertad, entre 14 °C y 17 °C para Áncash, entre 14 °C y 17 °C en Lima, y entre 12 °C y 15 ° C para Ica.

Para Lima Metropolitana, se esperan temperaturas mínimas entre los 15 °C y 18 °C.

¿Por qué estamos registrando este clima ad portas del verano?

En diálogo con RPP, la meteoróloga Rosario Julca, del Senamhi, indicó que estas condiciones climáticas, atípicas ad portas del verano, tienen su explicación en la temperatura del mar.

“Lo podemos asociar principalmente a la temperatura superficial del mar. Quiere decir que tenemos un mar ligeramente frío y el cual, pues, incursiona y repercute directamente con las temperaturas que se van a dar durante la noche y madrugada (en el litoral peruano)”, refirió la especialista.

En ese sentido, la funcionaria recomendó a la población tomar precauciones, ya que no se descartan lluvias ligeras en las primeras horas de la mañana.

“Hay que mantener el abrigo adecuado, ¿no? Si bien durante el día vamos a tener condiciones de brillo solar, sensación de calor; durante las primeras horas de la mañana aún van a persistir las condiciones de cobertura nubosa, presencia de niebla y de neblina y también, pues, algunas garúas dispersas”, refirió.

¿Cómo será el clima después del 16 de diciembre?

La meteoróloga indicó que después del 16 de diciembre, cuando culmina el pronóstico del Senamhi, se espera que las temperaturas vayan incrementándose, debido a la proximidad del verano.

“De ahí en adelante, se prevé que ya las temperaturas vayan incrementándose ligeramente, acorde ya a la estacionalidad también, para llegar, pues, a sus temperaturas normales, ¿no? Pero esto va a ser de manera progresiva”, acotó.

