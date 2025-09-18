Línea 1 del Metro presenta demoras desde la mañana: concesionaria pide a usuarios optar por otros medios de transporte

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El servicio de la Línea 1 del Metro de Lima ha presentado este jueves demoras desde la mañana, por lo que la concesionaria pidió a los usuarios que opten por otros medios de transporte.

A las 5:45 de la mañana, la concesionaria emitió un primer comunicado en el que daban cuenta sobre las demoras y dijeron que estaban trabajando para resolverlas “en el más breve plazo”.

Para las 8:25 de la mañana emitieron un segundo comunicado en el que sugirieron a los usuarios que consideren rutas alternas para llegar a su destino.

A las 11:25 de la mañana, la concesionaria informó que las demoras se debían a “fallas técnicas” las cuales no precisaron, por lo cual reiteraron su sugerencia a los usuarios para que evalúen rutas alternas para sus viajes.

Tiempo de espera "mayor al habitual"

A la 1:44 de la tarde, manifestaron que continuaban trabajando para restablecer el servicio. Precisaron que los trenes continúan operando, pero con demoras.

“Les informamos que continuamos trabajando para restablecer nuestro servicio, que actualmente presenta demoras en la llegada de trenes y tiempos de espera mayores a lo habitual debido a fallas técnicas”, señalaron.

Ahora, a las 4:22 de la tarde, la concesionaria volvió a actualizar la situación del servicio de la Línea 1 del Metro y precisaron que desde las 4:30 de la tarde el tiempo de espera sería “mayor al habitual”.

“Mientras trabajamos para restablecer la regularidad del servicio, les informamos que a partir de las 4:30 p.m. el tiempo de espera para el ingreso a las estaciones será mayor al habitual. Por ello, recomendamos considerar rutas alternas para llegar a sus destinos y tomar las previsiones necesarias en sus viajes”, indicaron.