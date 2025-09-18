Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP217 | INFORMES | Los jóvenes peruanos y el rol clave que cumplirán en las elecciones generales 2026
EP 217 • 04:00
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Poco a poco se escucha voz del papa León XIV en temas sociales y multilaterales, dice periodista
EP 1869 • 15:58

Línea 1 del Metro presenta demoras desde la mañana: concesionaria pide a usuarios optar por otros medios de transporte

La llegada de trenes presenta demoras desde la mañana y la concesionaria indicó que continúan trabajando para resoverlas.
La llegada de trenes presenta demoras desde la mañana y la concesionaria indicó que continúan trabajando para resoverlas. | Fuente: Andina
Sebastián Acosta

por Sebastián Acosta

·

La concesionaria de la Línea 1 del Metro de Lima informó que continúan trabajando para restablecer la normalidad en el flujo de trenes. Sin embargo, no han dado una hora fija para ello y pidieron a sus usuarios tomar las precauciones correspondientes.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El servicio de la Línea 1 del Metro de Lima ha presentado este jueves demoras desde la mañana, por lo que la concesionaria pidió a los usuarios que opten por otros medios de transporte.

A las 5:45 de la mañana, la concesionaria emitió un primer comunicado en el que daban cuenta sobre las demoras y dijeron que estaban trabajando para resolverlas “en el más breve plazo”.

Para las 8:25 de la mañana emitieron un segundo comunicado en el que sugirieron a los usuarios que consideren rutas alternas para llegar a su destino.

A las 11:25 de la mañana, la concesionaria informó que las demoras se debían a “fallas técnicas” las cuales no precisaron, por lo cual reiteraron su sugerencia a los usuarios para que evalúen rutas alternas para sus viajes.

Tiempo de espera "mayor al habitual"

A la 1:44 de la tarde, manifestaron que continuaban trabajando para restablecer el servicio. Precisaron que los trenes continúan operando, pero con demoras.

“Les informamos que continuamos trabajando para restablecer nuestro servicio, que actualmente presenta demoras en la llegada de trenes y tiempos de espera mayores a lo habitual debido a fallas técnicas”, señalaron.

Ahora, a las 4:22 de la tarde, la concesionaria volvió a actualizar la situación del servicio de la Línea 1 del Metro y precisaron que desde las 4:30 de la tarde el tiempo de espera sería “mayor al habitual”.

“Mientras trabajamos para restablecer la regularidad del servicio, les informamos que a partir de las 4:30 p.m. el tiempo de espera para el ingreso a las estaciones será mayor al habitual. Por ello, recomendamos considerar rutas alternas para llegar a sus destinos y tomar las previsiones necesarias en sus viajes”, indicaron.

Te recomendamos

Informes RPP

Rotafono, 39 años de periodismo de servicio

Hace 39 años, el periodismo de servicio se visibiliza en el Rotafono de RPP, plataforma que se pone a disposición de las audiencias como fuente de información y canal mediador entre la población y las autoridades para conseguir una posible solución a sus demandas.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Línea 1 del Metro de Lima

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA