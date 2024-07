Línea 2 del Metro: ¿por qué la MML y el concesionario están enfrentados por la construcción de la Estación Central?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lima Plan de desvíos por obras de la Línea 2 del Metro genera enfrentamientos

La construcción de la Estación Central (E-13) de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao ha generado un enfrentamiento entre la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), la empresa concesionaria y diversos entes gubernamentales, que evidencia una falta de coordinación que podrían retrasar a esta importante obra.

Las obras y el plan de desvíos comenzaron el domingo, 7 de julio, en medio de enfrentamientos entre el personal de serenazgo y fiscalizadores de la MML y trabajadores de la concesionaria. Y es que desde la comuna limeña se alegaba que el proyecto no cuenta con autorización, mientras que desde el otro lado insistían en que los trabajos debían comenzar.

El punto neurálgico del enfrentamiento se centra en el plan de desvíos del tráfico de transporte público por el cierre total del Paseo Colón (avenida 9 de Diciembre) y el cierre parcial de la avenida Garcilaso de la Vega, que la propia MML había diseñado, pero cuya implementación estaba a cargo del concesionario, según se señala desde la comuna.

La gerente de Movilidad Urbana de la Municipalidad de Lima, Elvira Moscoso, indicó que la administración del alcalde Rafael López Aliaga no autorizó el inicio de la construcción de la Estación Central, en el Paseo Colón (avenida 9 de Diciembre), por no contar con planos de señalización de obras y desvíos con anticipación.

La Línea 2 del Metro es el primer metro subterráneo del país. Tendrá 35 estaciones y permitirá llegar de Ate al Callao en un tiempo estimado de 45 minutos.Fuente: MTC

A pesar de la negativa de la comuna limeña, el viceministro de Transportes y Comunicaciones, Ismael Sutta Soto, anunció que de todas maneras los trabajos comenzarían. Y así fue, pues los trabajadores de la concesionaria cerraron una cuadra de Paseo Colón, comprendida entre la avenida Garcilaso de la Vega y la Plaza Grau.

Desde la Municipalidad de Lima han calificado de “irrupción violenta” el inicio de las obras por no tener la autorización, por lo que el jefe de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la MML, Raúl Fernández, anunció medidas legales, que podrían retrasar los trabajos de construcción; tal y como ocurre con la plazuela de San Francisco, un área que permanece cerrada por una disputa legal.

Municipalidad de Lima insiste en que concesionario incumplió los requerimientos

La regidora de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Roxana Rocha, estuvo esta mañana en la cabina de RPP y ratificó que la comuna no autorizó los trabajos ni el plan de desvío, porque, dijo, que la concesionaria recién presentó la tarde del jueves, 4 de julio, la información de equipos semafóricos y controladores.

No obstante, Rocha señaló que esos equipos no se comunican con la central de monitoreo de tránsito de la MML, por lo que impactarían en la circulación vehicular de las avenidas Bolivia, Garcilaso de la Vega y Paseo Colón.

“Son cosas que no se han presentado: plan de señalización y semaforización, para poder cercar las vías e interrumpirla necesitamos por lo menos tres semáforos, que hoy día esos tres semáforos no se comunican con la Central de Monitoreo de Tránsito. No hay una señalización vertical ni horizontal, tampoco ha habido marcha blanca ni plan de evacuación en caso de desastre”, dijo en Ampliación de Noticias.

“No han cumplido con nada desde el punto de vista técnico”, complementó.

En ese sentido también se ha pronunciado la MML, que denunció que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones remitió los planos de señalización de obras y desplazamiento, sin culminar con la señalización que orienta y dirige el tránsito.

Asimismo, alegó que no se habría presentado información sobre el conteo de vehículos actualizado al 2024 de las vías afectadas por los desvíos, que es indispensable para la programar la semaforización.

Alegaron también que el pasado 17 de junio acordaron en un acta con el MTC contar con una garantía por escrito para que los trabajos de la Línea 2 del Metro se culminen en 13 meses, lo cual señalaron no cumplió.

“Tiene que haber el conteo de los vehículos que pasan por las principales vías para sincronizar los semáforos. Pedimos una microsimulación del tránsito para tener claro y no se dé ningún accidente, pero nada de eso se ha podido hacer. Lo presentaron parcialmente, ni siquiera completo, el viernes 5 y dijeron que el 7 iniciaban la implementación”, comentó Rocha.

Trabajadores realizan cercan las inmediaciones del Paseo Colón para dar inicio a los trabajos de construcción de la Estación Central por 13 meses. Fuente: MTC

“Es muy fácil presentarlo como Mesa de Partes, okey y mañana se inicia. Lo presentaron el viernes, la Gerencia de Movilidad Urbana fue al campo y vio que los semáforos no se comunicaban con la central de monitoreo ni los controladore”, agregó.

La regidora indicó que desde la comuna se apuesta “por un sistema de transporte integrado”, pero cuestionó que no se haya aceptado conformar una mesa de diálogo con todos los actores del transporte, para solucionar las observaciones de la MML en un plazo de cinco días.

“Han actuado de manera abrupta y violenta cerrando las vías sin tener ningún concebimiento de la municipalidad y eso es un delito”, apuntó.

En medio de esta dispuesta figura la Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2024, que exime a las obras de transporte de interés nacional de requerir permisos municipales.

El consorcio constructor se acogió a esta normativa para iniciar los trabajos, pero la regidora Roxana Rocha precisó que, a pesar de esta norma, era necesario el permiso de la Municipalidad Metropolitano de Lima. “La ley orgánica está por encima de una ley de endeudamiento”.

ATU dice que el concesionario planificó con el plan de desvío de la MML

En Ampliación de Noticias, la presidenta de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), Marybel Vidal Matos, comentó que los trabajos de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao son parte del proyecto del MTC, y que su institución se encarga de apoyar y colaborar con los temas de transporte y los planes de desvío.

Vidal Matos recordó así que entre enero y febrero se formaron mesas técnicas entre la MML, el MTC y la ATU para hablar del plan de desvíos por la construcción de la Estación Central, y que existen actas de los acuerdos alcanzados en esas reuniones.

“En estas mesas técnicas, más allá de la propuesta de plan de desvío que presentó el concesionario, se llegó a acuerdos e incluso la MML presentó un plan de desvío, que la concesionaria asumió y dijo que ‘voy a hacer el plan de desvío que la municipalidad me está indicando'”, indicó.

“La MML dio la información que se tenía que hacer así el plan con una modificación no solo en el 28 de Julio, sino que sea también la avenida Bolivia en doble sentido. Con eso la concesionaria ha instalado toda la señalización correspondiente y la semaforización”, añadió.

La Estación Central de la Línea 2 permitirá conectar con su similar del MetropolitanoFuente: Andina

La funcionaria dijo que el concesionario planificó con base al plan proporcionado por la comuna limeña y que, desde febrero hasta junio, no hubo objeciones de parte de la gestión de López Aliaga.

“Se hizo un tema público que se habían llegado a acuerdo, y cuando ya se anunció que el 7 de julio iba a implementar [el plan de desvío] porque no había una respuesta, es cuando recién la MML empezó a remitir información”, precisó.

Respecto al tema de la semaforización, la presidenta de la ATU comentó que hay semáforos “aislados que no están actualizados” y otros inteligentes, sincronizados a la central de control. No obstante, dijo que ello no limita “para nada” la implementación del plan de desvíos, como alega la MML.

“[Ambos sistemas] conviven actualmente y se hacen ajustes y mejoras. Si esto lo trasladamos al plan de desvío, también hay semáforos conectados con la central de control y otros que no, como funcionan en muchos lugares de Lima, y eso no limita para nada la implementación de un plan de desvío tan importante”, puntualizó.