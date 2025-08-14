Los Olivos: un suboficial de la Policía Nacional falleció en un enfrentamiento con delincuentes

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un policía falleció la noche del miércoles en un enfrentamiento a balazos con delincuentes armados en el distrito de Los Olivos.

Se trata del suboficial de segunda Juan Carlos Díaz Chapuñán, según confirmaron desde la Policía Nacional a través de sus redes sociales.

El hecho ocurrió en la carretera Panamericana Norte, sentido de norte a sur, muy cerca del Óvalo Naranjal.

Enfrentamiento

De acuerdo con los primeros reportes, el suboficial se enfrentó a dos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta lineal y le dispararon.

Producto de uno de estos disparos, el agente quedó gravemente herido, por lo que fue trasladado a un hospital cercano, donde solo se pudo confirmar su deceso.

El suboficial prestaba servicios en la comisaría Laura Caller en el distrito de Los Olivos.

En tanto, desde la Policía Nacional indicaron que un hombre de nacionalidad venezolana fue detenido al ser sindicado de haber participado en el enfrentamiento.