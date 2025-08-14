Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Los Olivos: un suboficial de la Policía Nacional falleció en un enfrentamiento con delincuentes

Suboficial falleció tras enfrentarse a dos delincuentes.
Suboficial falleció tras enfrentarse a dos delincuentes. | Fuente: RPP
Sebastián Acosta

por Sebastián Acosta

·

Se trata del suboficial de segunda Juan Carlos Díaz Chapuñán, quien se enfrentó a dos delincuentes armados que iban en una motocicleta lineal por la Panamericana Norte.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Lima
00:00 · 01:38

Un policía falleció la noche del miércoles en un enfrentamiento a balazos con delincuentes armados en el distrito de Los Olivos.

Se trata del suboficial de segunda Juan Carlos Díaz Chapuñán, según confirmaron desde la Policía Nacional a través de sus redes sociales.

El hecho ocurrió en la carretera Panamericana Norte, sentido de norte a sur, muy cerca del Óvalo Naranjal.

Enfrentamiento

De acuerdo con los primeros reportes, el suboficial se enfrentó a dos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta lineal y le dispararon.

Producto de uno de estos disparos, el agente quedó gravemente herido, por lo que fue trasladado a un hospital cercano, donde solo se pudo confirmar su deceso.

El suboficial prestaba servicios en la comisaría Laura Caller en el distrito de Los Olivos.

En tanto, desde la Policía Nacional indicaron que un hombre de nacionalidad venezolana fue detenido al ser sindicado de haber participado en el enfrentamiento.

Te recomendamos

Informes RPP

INCORE 2025: Ayacucho, Huánuco y Huancavelica aún siguen debajo del promedio en competitividad regional

El sur del Perú muestra un panorama diverso en términos de competitividad regional, con Arequipa en el tercer lugar, Cusco en el puesto 7 y Puno en los últimos lugares; pero con metas comunes mejorar: los indicadores relacionados con la nutrición infantil y recuperar la confianza en las instituciones.
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Policía Nacional del Perú Los Olivos Inseguridad ciudadana

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA