Delincuente fue detenido tras dejar explosivo con una nota extorsiva dentro de una pollería en Los Olivos

La nota fue firmada por una organización que se autodenomina Los Serios del Barrio. | Fuente: RPP / Enzo Anselmo

Efectivos de la Policía Nacional detuvieron a un delincuente luego que este dejó un artefacto explosivo en el interior de la pollería Salazar, ubicada en el cruce de las avenidas Marañón y Universitaria, en el distrito limeño de Los Olivos.

Según fuentes policiales consultadas por RPP, el sujeto ingresó al negocio cuando se encontraba aún abierto y con público. El hombre dejó el explosivo junto con una nota extorsiva en el interior de una bolsa negra frente a las miradas de la mesera y los comensales.

Tras ello, el delincuente -identificado como Elías José Brito Marcano (25)- trató de huir; sin embargo, fue intervenido por los agentes de la PNP en la puerta del local.

En la nota extorsiva, los criminales le piden al propietario del negocio alinearse para dejarlo trabajar. “O te alineas con nosotros o no te van a dejar chambear”, se lee en el texto.

La nota fue firmada por una organización que se autodenomina ‘Los Serios del Barrio’.

Por su parte, el detenido fue trasladado a la comisaría del sector. La investigación del caso quedó a cargo de la Dipincri de San Martín de Porres (SMP).

Dueño del local es víctima de extorsiones

De acuerdo con la información policial, el propietario del negocio viene siendo víctima de extorsiones desde enero de este año. En esa línea, el pasado 11 del mismo mes, su local ubicado en Los Olivos fue atacado a disparos por delincuentes que se trasladaban a bordo de una motocicleta.

Cabe destacar que, las pollerías Salazar forman parte de una cadena de negocios del mismo rubro, con sedes en otros distritos de Lima Metropolitana. De hecho, sus locales de Comas y San Martín de Porres también han sido atacados.

Crimen en pollería de Lurín

Este no fue el único incidente delincuencial dentro de un negocio del mismo rubro. El último jueves, un hombre y dos mujeres fueron asesinados a balazos dentro de la pollería ‘La Esquina del Sabor’, ubicada frente al parque Julio César Tello, en el sector conocido como Óvalo Puente Lurín, en este distrito del sur de Lima.

Fuentes policiales consultadas por RPP indicaron que dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron al restaurante alrededor de las 10:00 p.m. de ayer, miércoles, cuando aún había comensales en el negocio.

Uno de desconocidos descendió del vehículo e ingresó corriendo hasta la cocina, donde se encontraban dos trabajadoras, y abrió fuego. Debido a la conmoción, el propietario de la pollería salió a ver qué había pasado, siendo también baleado por el sicario.

Según testigos, se escucharon más de diez disparos durante el ataque armado.

Las víctimas fueron identificadas por la Policía Nacional como Hermenegilda Berrocal Carpio (35), Erick René Vicencio Huamaní (37) y Carmen Victoria Uzcátegui (55), esta última de nacionalidad venezolana.