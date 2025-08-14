Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

San Martín de Porres: sujetos balean bus con pasajeros y hieren a conductor

El ataque ocurrió en el límite de Lima y Callao.
El ataque ocurrió en el límite de Lima y Callao. | Fuente: RPP
Sebastián Acosta

por Sebastián Acosta

·

El ataque ocurrió en el cruce de las avenidas Bertello e Izaguirre, en el límite con el Callao cuando el vehículo fue interceptado por sujetos a bordo de una motocicleta lineal, quienes abrieron fuego.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Policiales
00:00 · 01:17

El conductor de una unidad de transporte público resultó herido de bala la noche del miércoles luego de que el vehículo fuera atacado por sujetos armados en el límite entre Lima y Callao, en el distrito de San Martín de Porres.

De acuerdo con información policial, el ataque ocurrió en el cruce de las avenidas Bertello e Izaguirre, cuando el vehículo fue interceptado por sujetos a bordo de una motocicleta lineal, quienes abrieron fuego.

Al menos cuatro disparos alcanzaron el vehículo y el conductor de la unidad resultó herido.

El bus de la empresa TransLima, que cubre la ruta de San Martín de Porres-Jesús María llevaba pasajeros que lograron ver a los atacantes fugar del lugar en el vehículo menor.

Hasta el lugar llegó personal de la Policía que trasladó al conductor del bus a un hospital cercano, a fin de que pueda ser atendido.

La Policía Nacional se encuentra en plenas diligencias y no se descarta que el ataque esté vinculado a un posible caso de extorsión contra esta empresa de transporte público, pues el 23 de junio delincuentes asesinaron a uno de los conductores.

Te recomendamos

Informes RPP

INCORE 2025: Ayacucho, Huánuco y Huancavelica aún siguen debajo del promedio en competitividad regional

El sur del Perú muestra un panorama diverso en términos de competitividad regional, con Arequipa en el tercer lugar, Cusco en el puesto 7 y Puno en los últimos lugares; pero con metas comunes mejorar: los indicadores relacionados con la nutrición infantil y recuperar la confianza en las instituciones.
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
San Martín de Porres Inseguridad ciudadana

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA