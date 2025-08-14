San Martín de Porres: sujetos balean bus con pasajeros y hieren a conductor

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El conductor de una unidad de transporte público resultó herido de bala la noche del miércoles luego de que el vehículo fuera atacado por sujetos armados en el límite entre Lima y Callao, en el distrito de San Martín de Porres.

De acuerdo con información policial, el ataque ocurrió en el cruce de las avenidas Bertello e Izaguirre, cuando el vehículo fue interceptado por sujetos a bordo de una motocicleta lineal, quienes abrieron fuego.

Al menos cuatro disparos alcanzaron el vehículo y el conductor de la unidad resultó herido.

El bus de la empresa TransLima, que cubre la ruta de San Martín de Porres-Jesús María llevaba pasajeros que lograron ver a los atacantes fugar del lugar en el vehículo menor.

Hasta el lugar llegó personal de la Policía que trasladó al conductor del bus a un hospital cercano, a fin de que pueda ser atendido.

La Policía Nacional se encuentra en plenas diligencias y no se descarta que el ataque esté vinculado a un posible caso de extorsión contra esta empresa de transporte público, pues el 23 de junio delincuentes asesinaron a uno de los conductores.