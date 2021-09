Asegurados protestaron en los exteriores del local cuyo contrato ha culminado. | Fuente: Difusión

Asegurados de EsSalud, en su mayoría adultos mayores, acudieron hasta los exteriores del de IPRESS en Magdalena puesto que se ha dispuesto el cierre de este local tras el fin de su contrato y no se ha dispuesto la renovación de este.

Hasta el local, ubicado en la cuadra 34 de la avenida Brasil, llegaron los pacientes con pancartas en mano exigiendo la renovación del contrato y precisaron que, si cierra este punto de atención, tendrán que ser atendidos en otro punto, donde muchos no podrán acudir por estar en silla de ruedas.

RPP Noticias llegó hasta el punto de protesta en donde un asegurado indicó que EsSalud no les ha informado sobre los cambios. “No hemos enterado en realidad porque no nos querían dar citas. EsSalud a nosotros no nos ha dicho nada”, expresó indignado.

Extensiones de pedido

Hasta el lugar, llegó también la congresista Susel Paredes, quien indicó que se comunicará con el presidente de EsSalud, Mario Carhuapoma, de manera verbal para evitar el cierre de este local,

"Por escrito mandaré un oficio señalándole que haga las gestiones porque de verdad es una agresión mandar a vecinos de Magdalena y San Miguel a Jesús María. Allá está saturado el servicio y sacar una cita tarda hasta 15 días", indicó.

El alcalde de Magdalena del Mar, Carlomagno Chacón, también envió un oficio solicitando a nombre de la comunidad del distrito desista de esta decisión.





