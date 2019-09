“Mancha Brava” el nuevo libro para niños inspirado en mujeres luchadoras y exitosas

Antonio Orjeda contó sobre su nuevo proyecto "Mancha Brava" | Fuente: RPP

El autor del libro “Mujeres Batalla”, Antonio Orjeda, compartió su experiencia entrevistando a miles de mujeres en el II foro “Mujeres de Cambio” de RPP. Orjeda habló también sobre su nuevo proyecto dirigido a niños en el bloque de historias inspiradoras - que compartió con personas como la diseñadora de modas Sitka Semsch y la ex jefa de prensa de la FPF Romina Antoniazzi, entre otras -.

La historia de su libro comenzó en el 2004, mientras trabajaba en El Comercio y entrevistaba a mujeres emprendedoras para la sección de economía. “Lo que más me llamó la atención de ellas fue su generosidad. Me adoptaron, me daban tips y me sugerían otros nombres de entrevistadas”, contó. Tras ver el éxito que tenía este segmento en el diario, decidió escribir un libro.

Así, en 2007, salió la primera edición de “Mujeres Batalla”. El libro no solamente fue bastante leído, sino que llegó a colegios, universidades y hasta algunos psicólogos lo recomendaban para sus pacientes con cuadros de depresión, por la carga y potencial de las historias que contenía.

Antonio se desvinculó de El Comercio y, debido a la acogida que tuvo el libro, decidió hacer una revista: “Mujeres Batalla”. Sin embargo, esto no salió como él esperaba. “Me trajo muchos conocimientos, pero también me metió en muchos problemas. Desde la hiperinflación aprista nunca había estado tan misio”, contó, entre risas.

A pesar del miedo por lo que había sucedido con la revista, Antonio todavía tenía ganas de desarrollar algo con “Mujeres Batalla” debido al impacto que había tenido. A esto, se sumó la motivación que le daba su pequeña hija para hacer algo por empoderar a las mujeres. Así que se arriesgó a hacer su nuevo proyecto: “Mancha Brava”.

Durante su exposición, el autor y periodista reveló en lo que está trabajando: un libro con historias inspiradoras de mujeres, pero el público serán niños y niñas. “No está pensado únicamente en niñas; si bien hay que empoderarlas, también hay que lograr que nuestros niños sepan que hay mujeres tan bacanes como sus superhéroes”, explicó. Además, por cada ejemplar vendido, se regalará un libro a los colegios Fe y Alegría.

Al finalizar su presentación, Antonio invitó a todos a asumir un compromiso de cambio con la sociedad. “Los invito a que hombres y mujeres tratemos de darnos cuenta, asumamos un compromiso y hagamos que los demás también. Convirtámonos en una mancha brava”, señaló.