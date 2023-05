Maratón en Lima: tránsito restringido genera malestar en conductores y transeúntes

La Vía Expresa Grau se encuentra cerrada desde la altura de la cuadra 10, en el sentido desde La Victoria hacia el Cercado de Lima. Y la parte de la vía expresa conocida como Luis Bedoya se encuentra cerrada desde la salida hacia la avenida Iquitos de sur hasta el centro. Y también en el sentido contrario, desde el acceso del Paseo de los Héroes Navales hasta la salida de la avenida Iquitos con dirección hacia el sur, cerca a la estación México.

Son varios los conductores que se han visto sorprendidos por este cierre y solicitan ayuda a la Policía. Del mismo modo, los transeúntes que esperaban buses no saben hacia dónde dirigirse.

"No tenía conocimiento de este cierre de vías. Yo me dirigía a Polvos Azules. Vengo de Mega Plaza. Usualmente la ruta que tomo es Alfonso Ugarte y luego la Panamericana. Pero ahora he tenido que caminar desde Alfonso Ugarte", dijo uno de los peatones.

Lima 42K

Las vías se han visto paralizadas por la maratón Lima 42K, cuyo punto de partida es en el distrito de Miraflores, en el Parque Kennedy. Este punto es tanto el inicio como el fin de la carrera y se han cerrado varios accesos.

La maratón pasa por la avenida Arequipa, sigue por diferentes puntos de Miraflores y llega a Paseo de los Héroes Navales. Hay que precisar que vías como Plaza Miguel Grau o la avenida Bolivia se encuentran cerradas desde las 6.00 a. m. hasta las 2.00 p. m.