Manifestantes se movilizan contra el Ejecutivo y Congreso por las calles del Centro de Lima

Se tiene previsto que los manifestantes acudan hasta el Congreso. La Policía Nacional desplegó un contingente en los alrededores del Parlamento.

Un grupo de manifestantes se moviliza esta noche por las calles del Centro de Lima en el inicio de la marcha contra el Congreso y el Ejecutivo convocado por la Generación Z.

Las personas que participan de esta movilización se concentraron en Plaza San Martín y Dos de Mayo desde temprano. No obstante, la Policía Nacional desplegó un contingente especial por todos los alrededores.

La estación Colmena del Metropolitano fue cerrada por precaución; mientras que el tráfico vehicular se intensifica por la avenida Nicolás de Piérola y Abancay.

El comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, había señalado el último miércoles que se permitirá el derecho a la población que desee manifestarse.

"Respecto del número de policías que vamos a estar el día 14, ese es un número que se mantiene en reserva, pero sí son los necesarios para garantizar el derecho y los espacios propicios para las personas que deseen expresarse (marchar) lo hagan sin atropellar el espacio de aquellos que no deseen hacerlo", manifestó ante los medios de comunicación.