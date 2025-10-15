Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Se registró fuego en los exteriores del Congreso durante manifestación [VIDEO]

Marcha 15 de octubre: Manifestantes prenden fuego en el frontis del Congreso [VIDEO]
Marcha 15 de octubre: Manifestantes prenden fuego en el frontis del Congreso [VIDEO] | Fuente: RPP/Jacqueline Meza
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

Un grupo de personas incendiaron objetos en la entrada del Parlamento. Esto causó que la Policía Nacional empezara a lanzar bombas lacrimógenas para retirarlos de la avenida Abancay.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Marcha 15 de octubre: Manifestantes prenden fuego en el frontis del Congreso [VIDEO]
Marcha 15 de octubre: Manifestantes prenden fuego en el frontis del Congreso [VIDEO] | Fuente: RPP

Desconocidos prendieron fuego a unos objetos en el frontis del Congreso de la República, en el marco de la manifestación que se realiza contra el Parlamento y el Gobierno

El fuego fue apagado rápidamente por efectivos policiales, que luego retiraron a las personas usando bombas lacrimógenas. En estos momentos se han iniciado enfrentamientos por la avenida Abancay. 

El general Óscar Arriola, comandante general de la Policía Nacional, lamentó el alto grado de violencia que se vive en el Centro de Lima y la agresión contra los efectivos. 

"Están provistos de cascos, avellanas, máscaras antigases, esto no es el derecho al libre tránsito y al ejercicio de expresarse. Una vez que han llegado al frontis del Congreso han hecho lo que siempre han querido hacer que es quemar el Congreso y eso no lo vamos a permitir", señaló para el programa 'Las Cosas Como Son' de RPP.

Arriola informó que hay al menos cuatro policías heridos que están siendo atendidos. En ese sentido, insistió en que las personas cesen sus actos de violencia. 

Marcha 15 de octubre: Se registró fuego en los exteriores del Congreso [VIDEO]
Marcha 15 de octubre: Se registró fuego en los exteriores del Congreso [VIDEO] | Fuente: RPP/Jacqueline Meza
Informes RPP

A cinco meses de la elección del Papa, ¿cómo recuerdan los chiclayanos ese emotivo momento?

El 8 de octubre se cumplieron cinco meses desde que Robert Prevost fue elegido como el Papa León XIV. Una persona que estuvo entregada a su devoción y cariño a Lambayeque. Hoy, sus fieles chiclayanos lo recuerdan con cariño. Escuchemos el informe elaborado por Henry Urpeque.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Congreso Centro de Lima Videos más vistos Videos más vistos

RPP TV

En Vivo

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA