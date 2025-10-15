Se registró fuego en los exteriores del Congreso durante manifestación [VIDEO]

Un grupo de personas incendiaron objetos en la entrada del Parlamento. Esto causó que la Policía Nacional empezara a lanzar bombas lacrimógenas para retirarlos de la avenida Abancay.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Marcha 15 de octubre: Manifestantes prenden fuego en el frontis del Congreso [VIDEO] | Fuente: RPP

Desconocidos prendieron fuego a unos objetos en el frontis del Congreso de la República, en el marco de la manifestación que se realiza contra el Parlamento y el Gobierno.

El fuego fue apagado rápidamente por efectivos policiales, que luego retiraron a las personas usando bombas lacrimógenas. En estos momentos se han iniciado enfrentamientos por la avenida Abancay.

El general Óscar Arriola, comandante general de la Policía Nacional, lamentó el alto grado de violencia que se vive en el Centro de Lima y la agresión contra los efectivos.

"Están provistos de cascos, avellanas, máscaras antigases, esto no es el derecho al libre tránsito y al ejercicio de expresarse. Una vez que han llegado al frontis del Congreso han hecho lo que siempre han querido hacer que es quemar el Congreso y eso no lo vamos a permitir", señaló para el programa 'Las Cosas Como Son' de RPP.

Arriola informó que hay al menos cuatro policías heridos que están siendo atendidos. En ese sentido, insistió en que las personas cesen sus actos de violencia.

Marcha 15 de octubre: Se registró fuego en los exteriores del Congreso [VIDEO] | Fuente: RPP/Jacqueline Meza