Argentina vs Colombia EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la semifinal del Mundial Sub 20?

Argentina vs Colombia EN VIVO: se enfrentan este miércoles 15 de octubre por las semifinales del Mundial Sub 20. El encuentro se disputará en el estadio Nacional de Santiago, desde las 6:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por Telefé, RCN, Caracol TV, Teledeportes, DSports, DGO y FIFA+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Argentina vs Colombia: ¿cómo llegan a la semifinal del Mundial Sub 20 2025?



Argentina lleva a las semifinales del Mundial Sub 20 luego de vencer 2-0 a México. Colombia, en tanto, llega a esta instancia tras vencer 3-2 a España.

¿Cuándo y dónde juegan Argentina vs Colombia en vivo por semifinal del Mundial Sub 20 2025?



El partido entre Argentina vs Colombia se disputará este miércoles 15 de octubre en el Estadio Nacional de Santiago. El recinto tiene capacidad para 48 665 espectadores.

¿A qué hora juegan Argentina vs Colombia en vivo por semifinal del Mundial Sub 20 2025?



En Perú , el partido Argentina vs Colombia comienza a las 6:00 p.m.

, el partido Argentina vs Colombia comienza a las 6:00 p.m. En Colombia , el partido Argentina vs Colombia comienza a las 6:00 p.m.

, el partido Argentina vs Colombia comienza a las 6:00 p.m. En Argentina , el partido Argentina vs Colombia comienza a las 8:00 p.m.

, el partido Argentina vs Colombia comienza a las 8:00 p.m. En Ecuador, el partido Argentina vs Colombia comienza a las 6:00 p.m.

En Bolivia, el partido Argentina vs Colombia comienza a las 7:00 p.m.

En Venezuela, el partido Argentina vs Colombia comienza a las 7:00 p.m.

En Brasil, el partido Argentina vs Colombia comienza a las 8:00 p.m.

En Chile, el partido Argentina vs Colombia comienza a las 8:00 p.m.

En Uruguay, el partido Argentina vs Colombia comienza a las 8:00 p.m.

En Paraguay, el partido Argentina vs Colombia comienza a las 8:00 p.m.

¿Dónde ver el Argentina vs Colombia en vivo por TV y streaming?



El partido entre Argentina vs Colombia se podrá ver EN VIVO por TV a través de Telefé, RCN, Caracol TV, Teledeportes y DSports. Vía streaming, será transmitido por DGO y FIFA+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Argentina vs Colombia: alineaciones posibles

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Valente Pierani, Tobías Ramírez, Julio Soler ©; Milton Delgado, Valentino Acuña, Maher Carrizo, Tomás Pérez, Gianluca Pretianni; y Alejo Sarco.

Colombia: Jordan García; Carlos Sarabia, Simón García, Yaimar Mosquera, Juan Arizala; Ekin Rivero, Kener González ©, Jordan Barrera, Óscar Perea, Joel Canchimbo; Neyser Villarreal.

