Colectivos sociales marchan en Lima y regiones contra el Gobierno y el Congreso

Diversos colectivo se dirigen al Palacio Legislativo. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Katia Choque
Redacción RPP

En el Cercado de Lima, grupos de ciudadanos se desplazan hasta el Parlamento, donde ha sido desplegado un fuerte contingente policial. Asimismo, en regiones también se realizan movilizaciones en rechazo a las autoridades.

Grupos de colectivos sociales llegaron la tarde de este miércoles a los exteriores del Congreso de la República, en el Cercado de Lima, en una nueva jornada de protesta contra el Gobierno y el Congreso.

Los manifestantes concentraron en Plaza San Martín y Plaza Dos de Mayo e iniciaron su desplazamiento pasadas las 5 de la tarde hacia el Palacio Legislativo.

En tanto, otro grupo de ciudadanos avanza desde el Paseo de los Héroes Navales hacia el jirón Carabaya para avanzar hacia el Congreso, donde se ha desplegado un fuerte contingente policial.

En los exteriores del Parlamento se ha desplegado un cordón policial y ya se cerró el acceso vehicular en ambos sentidos de la avenida Abancay. Asimismo, se han colocado rejas frente al Palacio Legislativo.

Protesta

Los manifestantes llevan consigo pancartas en las que llaman la atención de las autoridades por la crisis de inseguridad que azota al país, así como lo que consideran continuismo ante la llegada de José Jerí a Palacio de Gobierno tras la vacancia de Dina Boluarte.

Esta convocatoria también fue replicada en diversas regiones del país, como Cusco, Arequipa, La Libertad y Lambayeque.

