Manifestantes atacaron a dos equipos periodísticos | Fuente: RPP Noticias

Desde las primeras horas de la mañana, decenas de manifestantes a favor del gobierno del presidente Pedro Castillo se reunen en el Centro de Lima, en el marco de la denominada marcha "La toma de Lima".

En el lugar, dos equipos periodísticos fueron atacados por los manifestantes. En uno de los casos, no solo los agredieron físicamente sino que malograron su herramienta de trabajo.

Ataque a la prensa

En las inmediaciones de la plaza San Martín, un reportero de Panamericana TV se encontraba entrevistando a uno de los participantes en la protesta. En ese momento, un grupo de manifestantes comenzó a agredir al periodista y a su camarógrafo arrojándoles pancartas en la cabeza, en medio de gritos e insultos.

Luego de ello, arrojaron agua a la cámara de video, con lo cual quedó inutilizable. El equipo periodístico, al perder su herramienta de trabajo, tuvo que retirarse del lugar.

Pero no fue el único ataque a la actividad periodística en esta marcha. Por la mañana, miembros del grupo de manifestantes que se ubicó al frontis del Congreso arrojaron emoliente caliente contra un periodista de Latina TV. Felizmente, el hombre de prensa no sufrió quemaduras de cuidado.

Ante ello, la Policía Nacional ha optado por recomendar a los periodistas no acercarse a los grupos de manifestantes que mantienen una postura beligerante contra la prensa y mantenerse en "lugares seguros".

"El Ejecutivo ideó un escenario para hoy"

Por su parte, Alejandro Muñante, tercer vicepresidente del Parlamento, indicó que la marcha convocada para hoy tenía como objetivo servir como marco de respaldo de una posible cuestión de confianza.

“Ellos han ideado el escenario aquí, para este jueves, con una marcha afuera, en el frontis del Congreso. El premier viniendo con todos sus ministros, caminando por la av. Junín, abriéndose paso entre la multitud que lo iba a halagar. Luego, entraría por la puerta del Congreso, plantearía la cuestión de confianza y, al salir, recibiría los aplausos de esa muchedumbre. Ese es el escenario que ellos han ideado y, por supuesto, no se va a cumplir”, señaló.

A su vez, el congresista Hernando Guerra García, presidente de la Comisión de Constitución del Parlamento, calificó de "irresponsable" una presunta utilización política de la marcha de hoy.

“Es muy atinado buscar salvaguardar la seguridad de los empleados, la gente que trabaja en el Congreso (…) Lo que quería hacer el presidente del Consejo de Ministros es aprovechar, hacer un show sobre esta marcha denominada “La Toma de Lima”, y esto no solo es demagógico sino irresponsable (…) y creo yo que puede dar lugar a una acusación constitucional por la presentación del texto del Consejo de Ministros”, indicó.

Horas antes, el congresista José Cueto, miembro de la bancada de Renovación Popular, criticó que el jefe de la región policial Lima diga que "desconocía" que manifestantes a favor de Castillo iban a llegar al frontis del Congreso.

“Yo ya manifesté que, aparte de haber avisado con anterioridad que teníamos información que a las 4 a.m., 5 a.m. se iban reunir (los manifestantes), seguramente a esa hora estaba dormido el general. Me extraña que una persona como el general no tenga información, así sea una cuestión no programada para él", refirió.

En ese sentido, dijo "no creer" la versión del jefe policial y criticó que se les permita a los protestantes llegar hasta el Parlamento.

"Que diga que no sabía, yo personalmente no le creo. Me parece de mal gusto ver cómo de un lado, con la manifestación que hubo el sábado pasado, con todo el conocimiento porque se avisó, nos mantuvieron lejos del Congreso. Hoy, porque no sabía el general, llegaron", indicó.

Reportero de Panamericana fue agredido por los simpatizantes de Castillo en la Plaza San Martín. | Fuente: Video: Panorama