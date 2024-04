Marilyn Sánchez: la abogada que resuelve consultas legales a través de parodias en TikTok

Marilyn Sánchez, abogada de derecho civil y de familia y creadora de contenido en TikTok, estuvo en la secuencia Familia y Justicia. La profesional utiliza las redes sociales para resolver consultas legales con un lenguaje ameno y cercano.



En esta ocasión, la abogada Sánchez nos contó su experiencia como abogada en redes sociales a través del tema El derecho y las redes sociales: ¿Cómo a través de parodias se puede resolver consultas legales en TikTok?



"Si quieres llegar a cierta audiencia tienes que hablarle en los términos para que te entienda no lucirte, no pulirte, llegarle al corazón”, expresó la especialista.



Recordó que inició con las consultas legales en TikTok a raíz de la pandemia de la Covid-19 en el año 2020 con un primer video sobre el trabajo doméstico no remunerado y al ver que tenía muchos seguidores decidió continuar abordando más temas de interés de la familia.



Marilyn Sánchez, anotó que empezó tratando de empoderar a la mujer, pero se convirtió poco a poco en un emprendimiento y en la actualidad su estilo coloquial la ayuda a captar seguidores y clientes de todas partes del Perú y del mundo.



En la secuencia Familia y Justicia, manifestó que las consultas más recurrentes que recibe son las de separaciones o divorcios y convivencia tanto de hombres como de mujeres.



Asimismo, para llegar más a sus seguidores o se sientan identificados) ha creado varios personajes, como ‘el pancho’ (machista que se alucina porque lleva dinero a la casa), ‘el brayan’ (vago, florero, que enamora a las mujeres), ‘la Rosalía’ (mujer sumisa) y ‘la Dayana’ (la trampita que se mete con hombres casados).



Finalmente, invitó a todos los interesados seguirla en sus redes sociales si desean realizarle alguna consulta legal en particular.