Mario Casaretto sobre incendio en Cercado de Lima: “Es una galería y unos 20 puestos que están siendo consumidos”

El gerente de Gestión de Riesgo de Desastres de la MML informó a RPP que el incendio en la cuadra 11 del jirón Huanta afecta a una galería comercial en la zona de Mesa Redonda y que los bomberos trabajan para controlar las llamas.

El gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Lima, Mario Casaretto, informó sobre el incendio registrado en la cuadra 11 del jirón Huanta, en el Cercado de Lima, que se encuentra afectando alrededor de 20 puestos comerciales.

“El fuego se originó en la azotea y hay concentración de llamas en el segundo piso. Estamos viendo unos 20 puestos que están prendidos; los bomberos ya están realizando su trabajo en el lugar y creo que todos debemos apoyar”, declaró Casaretto desde la zona de emergencia a RPP.

El siniestro, que ocurre en una zona próxima a Mesa Redonda, ha sido catalogado como código 3 por el Cuerpo General de Bomberos, lo que indica una emergencia de gran magnitud. Según información del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), 14 unidades de bomberos se encuentran trabajando para controlar el fuego.

“Nos preocupa el tema del agua”

Casaretto precisó que se trata de una galería comercial con mercadería diversa, entre cajas importadas y productos de fácil combustión, lo que ha facilitado la propagación de las llamas.

“Nos preocupa el tema del agua. Estamos esperando que los bomberos puedan cumplir con su labor, pero requerimos el apoyo de Sedapal y de todas las instituciones comprometidas”, señaló.

El funcionario indicó que aún se espera la confirmación de los bomberos sobre la posible presencia de personas atrapadas dentro del inmueble.

“Estamos aguardando el reporte oficial de los bomberos respecto a si hay personas dentro del local”, agregó.

Horas antes, otro incendio se había reportado frente al Congreso de la República.

