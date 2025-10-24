Vicente Tiburcio asegura que habrá garantías en marchas del 25 de octubre, pero bajo el marco del estado de emergencia

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, aseguró que sí habrán garantías con relación a la convocatoria de las movilizaciones para este sábado 25 de octubre, pero que estas serán dentro del marco de lo establecido en el estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao.

"Las garantías siempre daremos dentro del marco constitucional y dentro del marco de lo que ha establecido el estado de emergencia. Nosotros respaldamos a todos los ciudadanos, sea la Policía Nacional y los ciudadanos de bien que están siempre haciéndolo justo por ellos. Desde un momento yo dije: 'estoy con ellos, pero no hagan daño, no ocasionen daños a la propiedad pública y privada'", declaró el ministro a los medios de comunicación.

El decreto supremo Nº 124-2025-PCM, de la declaratoria de estado de emergencia, señala que se restringe o suspende los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, inviolabilidad de domicilio, libertad de reunión y de tránsito en el territorio.

Como se recuerda, hay dos convocatorias de movilizaciones para el sábado 25 de octubre.

Por un lado una marcha se concentrará en Campo de Marte en respaldo a la Policía Nacional ('Marcha por la Paz'), y otra ha sido convocada por la 'Generación Z' y colectivos en protesta contra el Gobierno y el Congreso, así como por la muerte de Eduardo Ruiz Sanz.

Ministro del Interior asegura que habrá garantías para movilizaciones del 25 de octubre, pero bajo el marco del Estado de Emergencia | Fuente: RPP

Investigación a comisario de Alfonso Ugarte

Por otro lado, aseguró que habrá una investigación contra el comandante PNP Juan Antonio Pineda Cordero, el comisario de Alfonso Ugarte que no se encontraba presente cuando el presidente interino José Jerí visitó la comisaría de la mencionada jurisdicción.

"Todos estamos puestos en la camiseta las 24 horas y los 7 (días) de la semana, 24-7. Se ha dispuesto en forma inmediata las investigaciones que correspondan contra ese comisario", sostuvo brevemente Vicente Tiburcio.

El comandante PNP Juan Antonio Pineda Cordero dijo a RPP que se encontraba en un operativo en el Centro de Lima cuando José Jerí llegaba a su dependencia policial.

Por otro lado, el ministro Tiburcio sostuvo que la ciudadanía "tiene un gobierno sin distinción, sin bandera" y que "solamente hemos venido a servir y dejar lo mejor de nosotros".

"Hay un comité de información que está presidido por nuestro premier y en forma permanente van a tener la evaluación de los resultados y cómo se está desarrollando este proceso de emergencia", agregó.