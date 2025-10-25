Incendio en almacén al costado del Congreso está confinado, informó el ministro de Vivienda

El ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes, llegó al lugar del siniestro para supervisar las acciones de atención de la emergencia. | Fuente: Rotafono / RPP

La mañana de este sábado se reportó un incendio de gran magnitud en un inmueble ubicado en la cuadra 6 del jirón Junín, al costado de la sede del Congreso de la República, en el Cercado de Lima.

Hasta el lugar llegó el ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes, para supervisar las acciones de atención de la emergencia. En diálogo con los medios, el titular de la cartera confirmó que el incendio se encuentra confinado.

“Totalmente está confinado. La presión de agua también la hemos subido para poder hacer el control”, expresó.

Asimismo, Sifuentes indicó que le corresponde a la Municipalidad de Lima realizar un empadronamiento “para poder de repente darle un bono por parte del sector Vivienda” a los afectados del siniestro.

Por su parte, el brigadier mayor del Cuerpo General de Bomberos, Fredy Rivera, contó detalles sobre las circunstancias en las que cuatro integrantes de su institución resultaron heridos. Al respecto, precisó que tres de ellos sufrieron lesiones debido al colapso de uno de los techos de las viviendas y el cuarto a causa de la inhalación de humo por un casco mal colocado.

“Colapsó el techo, por suerte, les ha caído en las piernas, no causando mayor lesión, solamente golpes. […] Ya han sido chequeados, han tomado sus placas respectivas, no tienen fracturas, por suerte. […] Son tres por el accidente y hay un cuarto que al momento que han estado trabajando, no ha bajado el visor [de su casco]”, aseveró.

Cabe destacar que, previamente, EsSalud reportó que tres de los bomberos heridos fueron trasladados al Hospital Guillermo Almenara Irigoyen y el cuarto al Hospital de Emergencias Grau.

Para atender la emergencia fueron necesarios más de 50 agentes y 20 unidades del Cuerpo General de Bomberos.

Ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes. | Fuente: RPP

Objetos de material inflamable fueron hallados en el lugar

En diálogo con RPP, Mario Casaretto, gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Lima, señaló que el fuego comprometió la parte posterior del almacén y se extendió hacia la fachada. Asimismo, reportó que, en el interior del inmueble, se hallaron artículos de bisutería y otros de material inflamable.

“Estamos hablando de un solar que se ha comprometido la parte de al fondo, donde supuestamente habían tenido guardadas sus cosas y ha corrido hasta la parte de la fachada. Son bisutería y todos los temas que podamos imaginar que son inflamables”, indicó.

Mario Casaretto, gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Lima. | Fuente: RPP