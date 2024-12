Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lima Padres de familia trasnochan para conseguir vacantes en colegios emblemáticos

Padres de familia durmieron con carpas y colchas en los exteriores del colegio Javier Heraud para conseguir una vacante. | Fuente: RPP

Los padres de familia formaron largas filas en las afueras de los colegios emblemáticos Javier Heraud (San Juan de Miraflores) y Alfonso Ugarte (San Isidro) para conseguir una vacante para sus hijos. La mayoría de ellos buscaba alcanzar un cupo en los primeros años de secundaria, según pudo constatar un equipo de RPP.

Panorama en el colegio Javier Heraud

Decenas de padres de familia se apersonaron a los exteriores de la institución educativa Javier Heraud, en San Juan de Miraflores (SJM), desde las 9:00 a.m. del último sábado. La larga fila se extendió por alrededor de tres cuadras.

Los padres de familia buscaban alcanzar una de las 320 vacantes que el colegio habilitó para el primer grado de secundaria. Por ello, con colchas, carpas y sillas pernoctaron por segundo día consecutivo en los exteriores de la institución educativa.

“Es el único colegio técnico a nivel de San Juan. Yo necesito que mi hijo salga con alguna especialidad y pueda trabajar durante su universidad”, señaló una madre de familia.

El trámite para alcanzar una vacante también se puede realizar de manera virtual; sin embargo, una madre señaló que prefiere apersonarse de manera presencial al colegio, pues desconoce cómo se hace el proceso de manera online.

“Yo no sé manejar mucha tecnología y dicen que hay que mandar en PDF. La tecnología para mí es cero, ni tomar foto porque la hoja no se ve bien. Mi DNI está un poquito malogrado, no se ve bien en la noche y no he podido rellenar. Hay una hoja que están rellenando y no la tengo”, expresó la madre.

Asimismo, otra vecina exhortó al director del colegio a recibirles el documento de solitud de vacante de forma presencial, pues asegura que les informaron que el proceso solo iba a realizarse de manera online.

“Queremos que el director nos reciba el papel, nada más. Estamos tranquilos y pacíficamente. Anoche me enteré de que iba a ser virtual, traté de ingresar, pero no pude hacerlo”, señaló otra mamita.

Panorama en los exteriores del colegio Alfonso Ugarte

Un panorama similar se vio en los exteriores del colegio Alfonso Ugarte en San Isidro. Un grupo de padres de familia acampó en las afueras de la institución educativa emblemática para poder ingresar y presentar su solicitud para acceder a una vacante.

Sin embargo, a diferencia del colegio Javier Heraud, los papitos sí pudieron ingresar al auditorio de la IE desde las 6:00 a.m. en grupos de 15 personas.

“Me queda más cerca al trabajo para estar pendiente de mi hija, lo hago por seguridad”, expresó una señora identificada como Verónica.

Asimismo, la madre indicó que otros padres trataron de realizar su solicitud de forma virtual durante la madrugada; sin embargo, no pudieron realizar el proceso.

“En la madrugada muchos estaban intentando entrar a la página, desconozco mucho de eso, se me hizo más fácil venir presencial”, señaló.

El personal del colegio Alfonso Ugarte indicó que recibirán las solicitudes de vacantes hoy y mañana desde 6:00 a.m. hasta las 9:00 a.m. Posteriormente, anunciarán a los alumnos admitidos en una lista que será publicada en la puerta de la institución educativa.

Caba destacar que, previamente, el colegio indicó que cuenta con 153 vacantes para el primer año de secundaria en el turno de la mañana, 56 para el primer grado de primaria en el mismo turno y 28 para inicial de tres años en ambos horarios.

Padres ingresando al colegio Alfonso Ugarte. Fuente: RPP

Solicitud de vacante puede realizarse de manera virtual

Marcos Tupayachi, jefe de la Dirección Regional de Educación de Lima (DRELM), resaltó que las solicitudes de vacantes pueden presentarse de manera virtual para evitar realizar largas colas en los exteriores de los colegios.

En ese sentido, Tupayachi indicó que el proceso puede realizarse a través de la página matriculalima.drelm.gob.pe, desde este lunes 16 de diciembre hasta el 3 de enero. Asimismo, indicó que vacantes serán asignadas a partir del 20 de enero tras un proceso de revisión.

En esa línea, aseguró que los padres que realicen el trámite de manera presencial no tienen ningún tipo de ventaja al momento de asignar las vacantes. Por tanto, recomendó realizar el proceso de forma virtual.