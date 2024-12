Escuelas rurales: ¿Cuánto tiempo más serán postergadas?

En el Perú existen más de 42 mil colegios rurales; la gran mayoría requiere mejor infraestructura, mobiliario y hasta servicios básicos. En el siguiente informe conozcamos más sobre la situación de estas escuelas en el país.

Escribe: Alex Juárez

“Tener primaria completa era raro en mi niñez; nos sentábamos de a tres en una sola carpeta”, escribió en 1952 el decimista peruano Nicomedes Santa Cruz en su famoso poema “La escuelita”. Hoy, más de siete décadas después, en colegios rurales como Gilberto Chun Campos del distrito de Puinahua, en la provincia loretana de Requena, la historia se repite.

El testimonio del profesor Cristhian Ricopa es claro. Piden la atención urgente de las autoridades; son casi 300 escolares de esta parte de la selva peruana que piden no seguir siendo postergados porque sus escuelas continúan en situación precarias.

"Damos las clases a los estudiantes en un local alterno que no reúne las condiciones. Por ejemplo, no tiene cerco perimétrico, puertas ni ventanas. Carecemos de los servicios básicos como luz, agua y no contamos con servicios higiénicos, mobiliario", manifestó.

En el norte del país ocurre una situación es similar. En Mórrope, distrito ubicado a dos horas de Chiclayo, en la región Lambayeque, se ubica el colegio Jean Piaget del caserío Monte Verde. Allí los casi 70 escolares reciben clases en precarias aulas, de adobes y guayaquiles que fueron hechas por los propios padres de familia, según lo precisa la profesora Lidia Carlos Rojas.

"Tenemos un aula de quincha y barro. La otra aula es de adobe. También tenemos un módulo de guayaquil que le denominamos módulo Muchic. Para poder desdoblar las secciones, tuvimos que construirla de guayaquil en la cual funciona primer y segundo grado", comentó.

¿Por qué la poca atención?

De acuerdo el Censo Educativo del Ministerio de Educación, en el Perú hay más de 43 mil 200 colegios rurales con problemas de infraestructura. Felipe Berckemeyer, director de la carrera de Educación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), sostiene que factores como el centralismo, la complejidad del territorio y la burocracia generan retrasos en el apoyo destinado a la educación en esos lugares.

"Nuestro territorio no es un territorio fácil. Si a ello le sumas el centralismo, digamos, que se suele olvidar a los más alejados, que son los que más necesitan. Pero, si uno tiene una clara visión de país y entiende que la integración es un deber, ¿no?, debería ponerse por sobre la mesa priorizar justamente a los que están más lejos y a los que menos oportunidades tienen. Hay mucha burocracia. ¿Y de quién sería la responsabilidad? Del ministerio, y de simplificar algunos procesos", sostuvo.

Situaciones indebidas como los múltiples casos de corrupción que en ocasiones enlodan las obras del sector educación. Pero, ¿Cuál es la ruta que sigue el dinero del Estado para llegar a los colegios rurales? Limberg Chero, especialista en gestión pública, lo explica.

"Significa el financiamiento del presupuesto que luego tienen que usar los colegios rurales durante el año, obedece una programación la cual usualmente el sector de educación delega a los gobiernos regionales. Estos en el interior se organizan en unidades ejecutivas de gestión local, de educación y también están coordinadas con la dirección regional", aseveró Chero.

Para el año 2025, el presupuesto asignado al sector educación supera los 49 mil millones de soles, es decir, 3 mil millones más que en 2024. La asignación de más presupuesto es un detalle importante, siempre cuando se optimicen los recursos, se evite la corrupción y se tenga una verdadera visión de país, principalmente con los lugares más recónditos donde la necesidad de los niños no puede seguir esperando.