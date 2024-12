¿Cómo resolver los problemas de nuestro sistema de educación? Estas son las propuestas planteadas en CADE Ejecutivos 2024

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Estado ¿Cómo resolver los principales desafíos de nuestro sistema educativo?

El 70 % de los colegios públicos en el Perú no cuentan con servicios básicos como luz, agua o desagüe, según cifras del Ministerio de Educación. A esto se le agrega que más del 90 % de estudiantes de segundo de secundaria en todo el país no logran obtener las habilidades necesarias en cursos como matemática, lo que evidencia que los retos dentro de nuestro sistema de educación son múltiples.

Esto se abordó durante el CADE Ejecutivos 2024, en el que RPP estuvo presente. Para resolver los principales desafíos educativos, desde el Consejo Privado de la Competitividad (CPC) se planteó una hoja de ruta para integrar esfuerzos del sector público y privado.

Uso de los recursos de forma eficiente

En primer lugar, se encuentra la asignación del presupuesto. Desde el 2019, los recursos que se han destinado para el sector educación han ido en aumento y pasaron de 31 mil millones de soles en ese año a 44 mil millones de soles en el 2023, de acuerdo a cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Para el 2025 se acaban de aprobar más de 49 mil millones de soles para Educación.

Sin embargo, no es suficiente solo con otorgar dinero, sino que se debe garantizar que se utilice de forma adecuada, indica Karla Gaviño, consultora en gestión pública. "Vemos esta constante creencia que se fomenta año tras año donde se asignan mayores recursos al sector educación, pero lamentablemente los niveles de gestión pública que se necesitan [para distribuir ese dinero] no están alineados", sostiene.

En esa línea, recuerda que hay colegios públicos que no inician el año escolar a tiempo por falta de mantenimiento, porque no tienen al director destinado o porque la UGEL no les ha podido transferir los recursos.

“Hay una serie de aspectos que no se pueden dejar de lado como la infraestructura; hay chicos que tienen goteras en los techos o que están en el descampado porque la lluvia hacía que el techo corra el riesgo de desplomarse. Esos no son temas menores, las brechas que tenemos de infraestructura en inicial, primaria y secundaria están por encima del 90 %”, detalla la experta.

Mejora de la meritocracia y calidad docente

¿En qué se distribuye este dinero? De acuerdo con el análisis del Consejo Privado de Competitividad (CPC), más del 50 % de los recursos se van al pago de planillas docentes; es decir, al sueldo de profesores. Sin embargo, la meritocracia y la calidad docente es algo que aún no se ha terminado de garantizar, expuso David Tuesta, presidente del CPC, durante su presentación en CADE Ejecutivos 2024.

"Hemos perdido esa cultura de la evaluación. Algo que costó y se hizo un serio esfuerzo en años anteriores se está destruyendo. Hoy las pruebas [a profesores] son hiperfáciles, cualquiera ingresa y se ha cuadriplicado el número de docentes aprobados. Es decir, está ingresando una ola de incapaces a enseñar a nuestros niños", critica.

Sobre ello, el exministro de Educación, Daniel Alfaro, comenta que el sistema educativo peruano es prodocente y apuesta por ellos para generar la mejora educativa. “Hay mucha evidencia que respalda el apoyo al docente, pero la pregunta es: ¿estamos invirtiendo en los mejores docentes? Para que ese 50 % de planilla [sea justificado] se necesitan procesos meritocráticos”, comenta Alfaro.

Sin embargo, de los 191 institutos superiores pedagógicos de formación docente que existen en el país, solo 40 se han licenciado, menciona. “Si no contamos con los mejores profesores el día de mañana, entonces esa inversión pública no va a generar el retorno social que estamos buscando", agrega Alfaro.

No descuidar la educación superior

Otro de los desafíos recae en la mejora de la educación superior. Tuesta resaltó la importancia de fortalecer e impulsar el proceso de licenciamiento de institutos y universidades pero, sobre todo, la necesidad de suspender la creación indiscriminada de universidades. "Esa es una política populista", añade.

En julio de este año, RPP Data alertó que ya existían 200 proyectos de ley que buscaban crear más universidades en el país. “La mayor cantidad de esas universidades no tiene un adecuado análisis costo-beneficio, no han evaluado si existe una demanda que justifique su creación o si es que en las regiones [donde se han propuesto] se requiere priorizar la educación técnica antes que generar universidades que no van a tener el número de alumnos que necesitan”, comenta Karla Gaviño, consultora en gestión pública.

La experta agrega que tampoco se han garantizado los gastos para la operación y mantenimiento de las sedes universitarias o cuántos docentes podrán enseñar en estos establecimientos educativos.

Para Daniel Alfaro, fundador de Pirka Consultoría, la creación de universidades no es el camino adecuado. "Lo más óptimo es crear filiales de las actuales universidades públicas licenciadas, de tal manera que esa mejora continua que han ganado se pueda trasladar hacia cada región y así mejorar las oportunidades de transición de los jóvenes hacia la educación superior", comenta.

En ese sentido, añade que solo 3 de cada 10 egresados de secundaria logra ingresar a la educación superior en el Perú y ese promedio no se ha modificado en los últimos años. "El proceso de licenciamiento está avanzando muy lento. De los 792 institutos [que existen] solo se ha licenciado a 143 y a 3 escuelas. Esto significa que hay una gran brecha de institutos que no estarían asegurando las condiciones básicas de calidad que necesitan los estudiantes", advierte Alfaro.

Gaviño añade que no se debe perder de vista los retos que enfrenta Sunedu en este escenario. "La capacidad operativa, técnica y presupuestal de Sunedu no responde a la cantidad de universidades que se están creando", señala. También agrega que antes se tenía que pedir una autorización para abrir nuevas carreras y programas, pero que ahora se lo comunican después de haberlas iniciado.

Los retos para mejorar la educación en el Perú son múltiples, pero todos parten de una misma base: la eficiencia en el uso de presupuesto y la calidad docente. Es necesario que escolares y estudiantes de institutos o universidades tengan una educación que les permita mejorar su calidad de vida y la de sus familias.