Este jueves hubo una menor afluencia de público en el vacunatorio del Parque de la Exposición en Lima, luego de que el Gobierno anuncie la vacunación con la firma Sinopharm. | Fuente: RPP Noticias

La mayoría de personas que acudieron al centro de vacunación del Parque de la Exposición, en el Cercado de Lima, sí acepta vacunarse con la vacuna de Sinopharm. Algunas personas al escuchar que les aplicarán la vacuna del laboratorio chino se desanimaron.

Los doctores y enfermeras presentes en los vacunatorios cumplen con su labor de consejería, para que los asistentes acepten la vacuna de Sinopharm. La vacuna del laboratorio chino es aceptada por la comunidad científica y ha sido aprobada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Sí tuve una duda y consulté con un doctor, porque los doctores también se han puesto esa vacuna y han dicho que es buena”, dijo un asistente a RPP. “Como es china, la gente no está de acuerdo con eso. Consulté a dos médicos y me dijeron que sí normal me podía vacunar”.

El Gobierno informó este martes que la vacuna de Sinopharm también se iba a aplicar en Lima y Callao. Estas estaban siendo aplicadas en otras regiones del país.

Debido a este anuncio del Gobierno, se notó una menor afluencia de público en los vacunatorios, lo que retrasa los objetivos de número de población vacunada contra la COVID-19.

Hay que indicar que las vacunas de Pfizer se siguen aplicando, pero solo a aquellos que van por la segunda dosis. Los que vayan por la primera dosis serán vacunados con Sinopharm.

Vacunación de mayores de 38 años



El titular del Ministerio de Salud (Minsa), Hernando Cevallos, anunció que la inmunización contra la COVID-19 para adultos mayores de 38 años comenzará este viernes, 6 de agosto, en Lima y Callao, como parte de la Vacunatón programada para este fin de semana.

“Estamos bajando para poder seguir mejorando y ampliando la base de ciudadanos que se puedan vacunar”, sostuvo el ministro a la prensa.