Jefe del Cuerpo General de Bomberos asegura que no permitieron el ingreso de la unidad al local. | Fuente: RPP Noticias - Andina

Este domingo por la mañana, Gabriel Campos Zapata (19) y Alexandra Porras Inga (18), dos jóvenes trabajadores del local de McDonald’s ubicado en el cruce de las avenidas La Marina con Universitaria, en Pueblo Libre, murieron producto de una descarga eléctrica que ocurrió cuando realizaban las labores de limpieza.

Al respecto, el jefe territorial del Cuerpo General de Bomberos para Lima y Callao, el comandante Mario Casaretto aseguró, en declaraciones al programa “Encendidos”, de RPP Noticias, que la primera unidad de Bomberos llegó al local a 10 minutos de haber sido alertada del accidente. Sin embargo, al llegar, no se les permitió el ingreso.

“Hay dos cosas importantes que hay que resaltar acá: la indolencia de no acercarse a la familia, en desconocerse la responsabilidad y la otra es que, ayer, cuando se intentaba ingresar a la tienda al momento del accidente no permitieron el ingreso de los Bomberos. (…) Estamos a máximo ocho minutos con tráfico, y ahí se vio restringido el ingreso. Dijeron ‘no pasa nadie’ y no pasó nadie”, indicó y agregó que tampoco se concedió la entrada al área de defensa civil de la Municipalidad de San Miguel.

Por otro lado, Casaretto indicó que los bomberos suelen ver este tipo de muertes en situaciones negligentes, en las que por lo general existen equipos eléctricos en riesgo permanente.

HABLA LA MADRE DE LA VÍCTIMA

En diálogo con RPP Noticias, Joanna Inga, madre de Alexandra Porras, reveló que hasta el momento ningún representante de la cadena de comida rápida se ha comunicado con ella para darle detalles sobre el fallecimiento de su hija.

“No me han dicho nada, yo necesito saber qué es lo que ha pasado. Nadie me da una explicación exacta. Esto no es por hacerle daño a nadie, solo por mi tranquilidad necesito saberlo por favor”, refirió.