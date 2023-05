Ambulantes solicitan ser reubicados tras prohibición de comercio en las calles de Mesa Redonda

Lima Ambulantes afirman que pese haber sido empadronados, hasta el momento nadie de la Municipalidad de Lima les ha informado sobre el lugar donde serán reubicados.

Este lunes entró en vigencia la prohibición del comercio ambulatorio y el estacionamiento de vehículos en el perímetro que abarcan los emporios comerciales de Mesa Redonda y el Mercado Central, en el Cercado de Lima.

Por ello, desde tempranas horas de la mañana, cerca de mil policías se desplegaror por los principales accesos y calles aledañas de estos lugares de ventas con el fin de hacer cumplir el decreto de la Municipalidad de Lima, publicada ayer domingo en el diario oficial El Peruano, y que declarara zona rígida para "el comercio informal y el estacionamiento de vehículos todo el perímetro de entorno y las vías internas del cuadrante" de los referidos establecimientos comerciales.

Por tal motivo, ambulantes de Mesa Redonda hicieron sentir su voz de protesta, pues afirman que pese haber sido empadronados, hasta el momento nadie de la Municipalidad de Lima les ha informado sobre el lugar donde serán reubicados, incertidumbre que les genera malestar dado que el comercio es su principal fuente de ingreso.

"Tenemos en cuenta que nos dieron 15 días para poder inscribirnos, pero es una inscripción y no una reubicación, porque la reubicación se trata de que la Municipalidad debió tener un lugar específico para poder llevarnos. Vienen de la noche a la mañana a sacarnos y dónde vamos a trabajar", le dijo a RPP Noticias David Samaniego, quien se dedica al comercio ambulatorio desde hace algunos años.

Comerciantes ambulantes solicitan ser reubicados | Fuente: RPP

"Yo antes de ponerne de ambulante me presenté al Ministerio de Trabajo, presenté mis documentos, también a la Municipalidad de Lima y a la de mi jurisdicción, a empresas grandes, pero la discriminación o por el hecho de que estoy en silla de ruedas no me dan trabajo. Entonces empecé a trabajar en la calle, está mal, pero de dónde se come, tengo hijos que mantener, un cuarto que pagar y otros gastos más", añadió.

Por último, pidió al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, que los reubique cuanto antes.

"Que nos reubique o que nos den un empleo. Yo me conformo con un empleo en cualquier rubro. Yo estoy dispuesto a trabajar, necesito un ingreso", manifestó.