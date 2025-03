ATU pide a concesionaria acciones legales contra hombre que causó daño en bus del Metropolitano con un desarmador

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) se volvió a pronunciar sobre el caaso del hombre que fue captado este jueves 13 de marzo desarmando la estructura interna de un bus del Metropolitano con un destornillador eléctrico en pleno trayecto y con la unidad repleta de pasajeros.

Al respecto, la ATU anunció que, tras el altercado, solicitó a las empresas concesionarias realizar una revisión para hallar qué unidad fue la afectada. Tras la inspección, se identificó que el vehículo manipulado corresponde a la empresa Lima Bus.

En ese sentido, la entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) manifestó que enviará un documento a la mencionada empresa para que tome acciones legales ante los daños ocasionados al bus.

“Al tratarse de un bien de la concesión, la ATU coordina con la Procuraduría de la institución acciones legales correspondientes”, informó la entidad en un comunicado publicado en sus redes sociales.

📌 #COMUNICADO | En relación al video en que se aprecia a un usuario manipular la infraestructura de un bus del @Metropolitano_L, la ATU informa lo siguiente: pic.twitter.com/P7WLiq8k6X — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) March 14, 2025

¿Qué pasó en un bus del Metropolitano?

La noche de ayer, 13 de marzo, un ciudadano fue captado retirando los pernos de una estructura instalada por seguridad en la parte posterior de la unidad. El hombre viajaba en la parte trasera del vehículo, pese a que esta zona se encuentra restringida para los pasajeros.

Asimismo, en el video se escucha a un usuario reclamarle al sujeto por su actitud, advirtiéndole que estaba poniendo en riesgo la integridad de todos los pasajeros. Sin embargo, el ciudadano ignoró sus palabras y continuó con sus acciones, justificándose en que lo hacía para viajar más cómodo.

“No me gusta ir apretado, todo el mundo toma la comodidad. [¿Por qué no tomas taxi?] Porque esto [el bus del Metropolitano] es más rápido. No estoy destruyendo, estoy sacando nada más, no me lo estoy llevando”, señaló.

Además, el sujeto señaló que el retirar la estructura le permitiría bajar de la unidad con más facilidad, pues llevaba una bolsa de rafia y una mochila negra entre sus piernas.