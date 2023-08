Metropolitano: la línea 'C' retomará recorrido de terminal Matellini a estación Ramón Castilla

Desde este lunes 14 de agosto, el servicio regular 'C' del Metropolitano retoma su recorrido habitual desde el terminal Matellini, en Chorrillos, hasta la estación Ramón Castilla, en el centro de Lima, medida que beneficia a más de 11 mil usuarios que se movilizan a diario utilizando esta ruta, anuncio la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).



La entidad tomó la decisión de reestablecer el recorrido original del servicio regular 'C' luego de realizar una evaluación técnica y atendiendo el pedido de los usuarios que demoraban hasta ocho minutos para realizar el trasbordo en la estación Central y dirigirse hacia las estaciones del centro de Lima o la vía expresa.



Con este cambio, el regular 'C' retomará su recorrido por las avenidas Lampa y Emancipación, con parada en las estaciones Colmena, Jirón de la Unión y Tacna. El horario de atención es de lunes a sábado de 5 a. m. a 11 p. m. y los domingos hasta las 10 p. m.



De otro lado, el servicio regular E que actualmente realiza una ruta corta desde la estación Central hasta la estación Ramón Castilla, en horas punta, dejará de funcionar para reforzar la atención de los servicios troncales.



Orientadores de la ATU estarán presentes en las estaciones para informar a los usuarios sobre estos cambios.



Así, la ATU reafirma su compromiso de seguir implementando medidas que permitan mejorar el transporte urbano a fin de ofrecer a limeños y chalacos un servicio rápido, seguro y formal.