El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, impulsará 35 medidas para mejorar el sistema del Metropolitano, que transporta a aproximadamente 750 mil personas a diario. Las medidas más resaltantes son el incremento del área de ventilación en los buses, además de la esperada culminación del tramo hasta Chimpu Ocllo para descongestionar la estación de Naranjal.

“Nosotros nos hemos autoimpuesto, las partes involucradas en estos temas de transporte, en realizar mejoras y ahí está la imposición de tener estas 35 mejoras”, dijo el alcalde Muñoz a RPP Noticias sobre las acciones a tomar en el Metropolitano.

Sin duda una de las medidas más esperada por los usuarios, especialmente durante el verano, es que haya una mejor ventilación en los buses. Al respecto, Muñoz indicó que han propuesto “acciones mecánicas que no deberían ser muy complejas, ni difíciles de implementar. Hay que propiciar estos cambios de mentalidad para tener una mejor ventilación como todos nos merecemos”.

Según informó El Comercio, las 35 acciones para mejorar el servicio del Metropolitano están agrupadas en siete grandes ejes

-Servicios troncales y alimentadoras

-Centro de control y gestión del sistema

-Atención al público

-Velocidad de operación

-Vuncionamiento de estaciones y terminales

-Acciones de cumplimiento contractual

-Acciones de sostenibilidad y equilibrio

Mejoras en los servicios troncales: mejora en la ventilación

Dentro de esta medida, la que más resalta es el incremento del área de ventilación en los buses troncales. Al respecto Alfonso Flórez, gerente de la Fundación Transitemos, indicó que esta medida tiene que ver con la instalación de extractores de aire caliente en los buses.

“Aire acondicionado no le vas a poder poner, es carísimo. Pero existen otros métodos. […] Con las ventanas abiertas, o el retiro de algunas ventanas como proponen, entra aire fresco y el extractor, que funciona eólicamente, extrae ese aire caliente. Eso se usa en muchos países donde no se usa aire acondicionado porque las temperaturas no llegan a ser extremas. Se colocan extractores de aire que funcionan por el movimiento del bus”, dijo a RPP Noticias.

La estación Naranjal colapsa durante las 'horas punta' del día | Fuente: Andina

Centro de control y gestión

El especialista en temas de transporte también señaló que el replanteamiento del Centro de Gestión y Control (CGC) de Metropolitano pasa por su modernización. Flórez explicó que en el CGC se toman decisiones para gestionar la flota del Metropolitano. Si bien este ya funciona, lo hace con “un software antiguo”, sostuvo.

“La gestión la calcula para una demanda de fase inicial que era muy baja. El transporte es una actividad muy dinámica. No es que yo la planifico, inicia y ahí se quedó para el resto de la vida. Tienes que estar permanente modernizando tus sistemas, porque siempre salen nuevos modos de gestión y la demanda va aumentando”, indicó.

Velocidad de operación

En las acciones contempladas para incrementar la velocidad de operación está la habilitación de un carril adicional para el paso de buses por la estación de Plaza de Flores y la integración del sistema de semaforización del Metropolitano al sistema de Protránsito.

Alfonso Flórez indicó que estas medidas responden a la necesidad de que los buses retornen en menor tiempo a la zona de mayor frecuencia de pasajeros, que son las estaciones que abarcan en el centro financiero de Lima.

Además, dijo que hasta ahora los semáforos del Metropolitano no están interconectado con el sistema de Protránsito, que gestiona 300 de los 1400 semáforos de Lima Metropolitana. “Si yo no coordino con los semáforos del resto de la ciudad, puedo generar congestionamiento. Tiene que haber una coordinación integral”, señaló.

El Metropolitano moviliza a más de 700 mil personas al día. | Fuente: Andina

Estaciones hasta Chimpu Ocllo y las condiciones contractuales

El expresidente de Protransporte Gustavo Guerra García manifestó que la ampliación del tramo del Metropolitano desde la estación Naranjal hasta Chimpu Ocllo implica la construcción de entre 10 a 15 estaciones.

“Este carril segregado costaría alrededor de 250 millones de soles y le corresponde hacer a la Municipalidad de Lima. […] La fase de operación [del Metropolitano] no iniciará hasta que esa sección norte esté concluida”, explicó.

Según el excandidato a la alcaldía de Lima, en el punto de “revisión y adecuación de fórmulas del contrato”, entiende que la Municipalidad de Lima está reconociendo que “necesita renegociar el contrato para poder ampliar la flota y resolver el tema de la calidad”.

Los pasivos del Metropolitano

El presidente de la ONG Luz Ámbar, Luis Quispe Candia, indicó que los anuncios son favorables y es un buen signo de la preocupación del alcalde Jorge Muñoz. Aunque explicó que estas acciones del burgomaestre serán llevadas a la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) de Lima Metropolitana y el Callao, entidad que pronto entrará en funcionamiento.

“La ley es clara. La Gerencia de Transporte Urbano (GTU) de Lima va a pasar a ATU, Protransporte, a cargo del Metropolitano, también va a pasar. Además de la Gerencia de Transporte Urbano (GTU) del Callao y la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico (AATE). Todas estas entidades van a estar bajo la Autoridad de Transporte Urbano”, dijo.

Quispe Candia dijo que, según la norma, el alcalde Jorge Muñoz podrá designar a tres representantes en la ATU. Si llega el momento de renegociar el contrato con los concesionarios del Metropolitano, será ATU que se encargue, según el especialista.

“La nueva Autoridad de Transporte Urbano va a tener que asumir el pasivo y activo del metropolitano”, indicó.