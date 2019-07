Metropolitano tendrá horario especial por feriado largo de Fiestas Patrias

La Municipalidad de Lima recomienda a los usuarios tomar las previsiones necesarias para evitar contratiempos. | Fuente: Andina

La Municipalidad de Lima, a través de Protransporte, informó a los usuarios del Metropolitano el horario especial que tendrá el servicio durante el feriado largo con motivo de las celebraciones por Fiestas Patrias.

El sábado 27 de julio circularán los buses de los servicios regulares A, B y C desde las 5 a.m. hasta las 10 p.m. en sus rutas habituales. También operará el servicio Expreso 4 de 6 a.m. a 8:30 p.m.

Los días domingo 28 y lunes 29 de julio los servicios regulares A, B y C operarán desde las 5 a.m. hasta las 10 p.m. En tanto, las rutas alimentadoras brindarán servicio desde las 5 a.m. hasta las 11 p.m., a excepción del Servicio Especial Gamarra que será suspendido del 27 al 29.

Cabe mencionar que mañana viernes 26 de julio, declarado no laborable para el sector público y privado desde el mediodía, los servicios Expreso 2, Expreso 3, Súper Expreso y Súper Expreso Norte adelantarán su horario de la tarde y operarán de 11 a.m. a 4 p.m.; mientras que el Expreso 1 circulará de 11 a.m. a 7 p.m., y el Expreso 5, de 9 a.m. a 9 p.m.

El martes 30 de julio, no laborable para el sector público, el Metropolitano atenderá con normalidad.

