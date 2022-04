Pasaportes | Fuente: Migraciones

La Superintendencia Nacional de Migraciones aclaró este domingo que todo pasaporte emitido por la entidad cuenta con total garantía de que responde a las exigencias internacionales en materia de seguridad emitidas por la OACI y, por lo tanto, que se encuentra totalmente apto para permitir el ingreso de connacionales a cualquier país.

A través de un comunicado, la institución negó que los peruanos que viajen a Europa y a cualquier otro destino puedan tener problemas debido a dificultades con los pasaportes emitidos.

"Esto además está respaldado por el prestigio mundial de nuestro proveedor y por los sistemas y procesos altamente tecnificados con los que cuenta la entidad y que responden a estándares internacionales", indicó.



Migraciones explicó que el pedido al Ministerio de Relaciones Exteriores a fin de que proporcione, a manera de préstamo, un conjunto de libretas para la impresión de pasaportes, fue solo una opción de trabajo propuesta en un "contexto de suma urgencia" en el que se encontraba debido a la carencia de un debido stock de este insumo originado en la falta de su adquisición el 2020 y la adquisición tardía el 2021.

Sin embargo, afirmó que esto ya no es necesario en vista de que se pudo superar el problema de desabastecimiento mencionado gracias a las negociaciones y gestiones realizadas con el proveedor (el mismo que provee a la Cancillería).

"Como es de público conocimiento hace unos días llegaron a nuestra entidad 88 mil libretas para satisfacer la demanda existente de los próximos meses. Recibiremos provisiones adicionales en junio y julio por aproximadamente 600 mil pasarpotes adicionales, con lo que el servicio adecuado de emisión de pasaportes en nuestro país se encuentra garantizado", recordó.

Acuerdos entre Migraciones y Cancillería

Además, Migraciones mencionó que tras una "productiva reunión" ocurrida el 13 de abril último con el vicecanciller Luis Enrique Chávez Basagoitia se llegó a un convenio para trabajar dos propuestas. En primer lugar, la celebración de un convenio de colaboración que sustituyendo el pedido incial de préstamo de libretas permita (de manera extraordinaria y ante urgencias como la sucedida) que Cancillería imprima libretas de pasaportes en favor de ciudadanos que no puedan obtenerlos en la entidad.

"Esta opción de respaldo establecería un compromiso mutuo pues Migraciones también imprimiría pasaportes para Cancillería en caso se presentaran dificultades similares para satisfacer los requerimientos de sus usuarios", señaló.



Y en segundo lugar, precisó Migraciones, la adquisición de manera conjunta (como era costumbre hace algunos años), mediante el proceso de contratación adecuado y más eficiente, de las libretas de pasaportes necesarias para satisfacer la demanda a largo plazo de los usuarios de ambas entidades, por aproximadamente dos millones de ejemplares.

