Poder Judicial evaluará hoy prisión preventiva contra sujeto que impactó su camioneta contra restaurante de La Molina

El Poder Judicial programó para este domingo la audiencia en la que se evaluará el requerimiento de 9 meses de prisión preventiva contra Miguel Ángel Requejo Astochado (51), quien el pasado miércoles impactó su camioneta contra el restaurante El Charrúa, en La Molina; luego de protagonizar una gresca con algunos comensales.

La solicitud del Ministerio Público será evaluada desde las 2pm. por la jueza Kharla Orellana Sánchez del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de La Molina de la Corte Superior de Lima Este. La Fiscalía imputa al sujeto los presuntos delitos "contra la vida, el cuerpo y la salud-homicidio calificado (alevosía) en grado de tentativa y omisión de socorro, en agravio de cuatro personas que se encontraban en el establecimiento al momento del impacto”.

Cabe recordar que inicialmente el Ministerio Público investigaba a Requejo Astochado por los presuntos delitos de daños y lesiones culposas agravadas, pero posteriormente rectificó los delitos imputados.

Requejo Astochado permanece detenido en la Comisaría PNP Santa Felicia de La Molina desde la comisión de los hechos.

#Importante. Poder Judicial programa para este domingo 6, a las 14:00 horas, la audiencia de requerimiento de prisión preventiva por nueve meses contra Miguel Ángel Requejo Astochado, investigado por los presuntos delitos de tentativa de homicidio calificado, omisión de socorro y… pic.twitter.com/dPgTXc5mLK — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) July 5, 2025

¿Qué ocurrió en el restaurante El Charrúa?

El pasado 2 de julio, al promediar las 11:56 p.m., Miguel Requejo Astochado condujo su camioneta a toda velocidad contra el restaurante El Charrúa, en un presunto intento de embestir a un grupo de personas con las que había tenido una discusión.

RPP tuvo acceso a imágenes de las cámaras de seguridad que muestran al imputado discutiendo con personal del negocio, tras lo cual empieza a correr y se abalanza contra un grupo de comensales, con quien se enfrasca en una violenta pelea. Minutos después, estrelló su camioneta Lexus contra el establecimiento direccionándola a la mesa donde se encontraban las personas con las que había tenido el altercado.

"Él ha entrado directamente a atentar contra la vida de los que estábamos ahí. Yo me levanté unos segundos antes de que empotrara el auto. Si no me levantaba me daba contra la espalda y me dejaba parapléjico o muerto. En todo momento, gritaba que era un magnate y como tal podía hacer lo que quisiera", narró a canal N uno de los agraviados.

Sin embargo, este violento episodio no sería el primero en el que ha estado involucrado Requejo Astochado, según pudo conocer RPP.

En 2023, el sujeto fue denunciado por presuntamente haber chocado con su vehículo la reja de un local en San Isidro. Además, en 2014, fue acusado de presuntamente haber agredido a una de sus vecinas con una correa.

Eso no es todo, ya que la Superintendencia Nacional de Control de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) informó que Requejo Astochado se encuentra inhabilitado desde septiembre del 2021 para obtener o renovar licencia de uso de armas de fuego en el Perú.

En un comunicado, el ente estatal indicó que Requejo Astochado fue incorporado al Registro de Personas Inhabilitadas para la Tenencia y Uso de Armas de Fuego, tras verificarse que contaba con un registro histórico por delito doloso, motivo por el cual se canceló de forma definitiva su solicitud de renovación de licencia de arma.

Según su perfil en LinkedIn, el sujeto es gerente general de Miromina S.A., una empresa importadora y distruidora de productos siderúrgicos. Además es ingeniero mecánico de profesión por la PUCP y cuenta con un máster en dirección y gestión empresarial por la Universidad de Piura.