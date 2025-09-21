Ministerio de Salud inicia la Jornada Nacional de Vacunación este lunes 22 de septiembre

Durante este período, todos los establecimientos de salud a nivel nacional brindará servicios de inmunización, informó el Minsa.
Desde el lunes 22 al 28 de septiembre se desarrollará la Jornada Nacional de Vacunación, con el objetivo de inmunizar a la población, prevenir enfermedades graves y reducir la brecha de población no vacunada en niños menores y mayores de 5 años, gestantes y adultos mayores, informó el Ministerio de Salud (Minsa).
Durante este período, todos los establecimientos de salud a nivel nacional brindará servicios de inmunización. Asimismo, se instalarán puntos adicionales y las brigadas de vacunación recorrerán casa por casa, para incrementar las oportunidades de vacunación.
Según informó el Ministerio de Salud, las vacunas que estarán disponibles son:
Dirigidas a niños - niñas menores de 5 años:
- Pentavalente: Difteria, tétanos y tos ferina
- Neumonía
- Meningitis
- Hepatitis B
- Vacuna antipolio
- Vacuna SPR: previene Sarampión, paperas y rubeola
Dirigidas a adultos mayores:
- Vacunas contra la influenza y neumococo
Dirigidas a madres gestantes:
- Vacuna Tdap: Prevención contra tos ferina, difteria y tétanos.
El Minsa agregó que este lunes será la primera de cuatro jornadas de vacunacción, teniendo prevista la realización de las restantes:
2da Jornada: 20 - 26 de octubre
3ra Jornada: 24 - 30 de noviembre
4ta Jornada: 15 - 21 de diciembre
En esa línea, informaron que existe una proyección de aplicar 277 026 dosis de vacuna en los menores de 5 años y 466 632 dosis en los mayores de 5 años, al término de las cuatro jornadas.