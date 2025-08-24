Minsa lanza campaña intensiva de vacunación contra 28 enfermedades

Del 25 al 31 de agosto, los establecimientos de salud y brigadas aplicarán vacunas del esquema regular para proteger a niños menores de 5 años, jóvenes y adultos mayores.

El Ministerio de Salud (Minsa) realizará una campaña intensiva de vacunación a nivel nacional, entre el 25 y 31 de agosto, contra las enfermedades inmunoprevenibles, con el objetivo de lograr que tanto los niños menores de 5 años a más, así como gestantes, jóvenes, adultos y adultos mayores completen las dosis que les corresponden, de acuerdo con el esquema regular.



En un comunicado, la entidad señaló que los equipos de inmunizaciones estarán aplicando 18 vacunas que protegen contra 28 enfermedades. En el caso de los niños menores de 5 años, se busca protegerlos del sarampión, difteria, tos ferina, tétanos, neumonía, poliomielitis, hepatitis, fiebre amarilla, entre otros, con la aplicación de las vacunas pentavalente, SPR, DPT, IPV y otras del esquema.



A los adolescentes y jóvenes se les inoculará contra la influenza, covid-19 y el virus del papiloma humano (VPH). Además, a las gestantes se les aplicará la vacuna Tdap contra el tétanos, difteria y tos ferina. En el caso de los adultos mayores, se priorizará la vacuna contra el neumococo.



"El Minsa continúa impulsando acciones que acerquen la vacunación a la población en todo el país, implementando puntos adicionales a los establecimientos de salud, así como brigadas que acuden casa por casa o a lugares de alta concurrencia, como parques, mercados, ferias, entre otras", se lee en la misiva.



Para tal fin, el Minsa detalló que, a través de la Dirección de Inmunizaciones, está coordinando con las Direcciones de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Metropolitana, y las direcciones y gerencias regionales de salud (Diresa y Geresa), a fin que se implementen las estrategias necesarias para intensificar la vacunación, como la ampliación de horarios, identificación y seguimiento del niño no vacunado, uso de tácticas de vacunación, priorizando las regiones de mayor riesgo epidemiológico y coordinación intersectorial para acercarse a la población.



La cartera exhortó a la población a acudir a los establecimientos de salud para vacunarse o permitir a las brigadas la aplicación de las vacunas, especialmente a los niños menores de 5 años y adultos mayores.