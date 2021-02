Miraflores ha impuesto 1 300 papeletas a infractores. | Fuente: RPP

Ibero Rodríguez, subgerente de Seguridad Ciudadana de Miraflores, informó que en lo que va de esta cuarentena total, iniciada el pasado 31 de enero, agentes de la Policía y serenos han intervenido 12 fiestas clandestinas en su distrito.

La más reciente intervención tuvo lugar en una casa de la calle Recabarren, donde seis personas estaban reunidas en pleno toque de queda, desacatando las restricciones impuestas por el Gobierno.

“En lo que va de esta cuarentena diferente, como lo manifiesta el Estado, se han puesto alrededor de 1 300 papeletas en el distrito, y se ha trasladado a casi a 120 personas al centro de retención temporal”, comentó el funcionario.

En estos operativos, que se realizan bajo el nombre de Patrullaje Convoy, se han impuesto multas a los infractores por el valor del 10 % de una UIT (Unidad Impositiva Tributaria), es decir, 440 soles.

A nivel nacional

Cabe mencionar que el pasado 8 de febrero el ministro de Cultura, Alejandro Neyra, reveló que durante la cuarentena total se han intervenido unas 900 fiestas clandestinas y a 73 436 personas.

En conferencia de prensa, detalló que se han aplicado 37 000 multas a personas infractoras a escala nacional por transitar sin pase laboral, circular en vehículo particular sin autorización, salir sin justificación durante el aislamiento social, no usar mascarilla, no portar DNI, entre otras.



