Poder Judicial rechaza prisión preventiva a extranjero que disparó a un hombre en bar de Miraflores

Benito Graffagnino, ciudadano inglés que el pasado primero de noviembre fue detenido por atacar a Jesús Carozzi Martinez con un arma de fogueo en un restobar de Miraflores, saldrá libre luego que el juez Jeans Velasco declarara infundado el pedido de nueve meses de prisión preventiva que solicitó el Ministerio Público en este caso.

El magistrado adoptó esta medida tras señalar que, si bien existen graves y fundados elementos de convicción que vinculan al extranjero con el delito de lesiones leves agravadas y presenta un riesgo de intermedio de peligro de fuga, no se cumple el requisito de que la pena a imponerse supere los cuatro años de prisión efectiva.

El juez Velasco Hidalgo determinó que dicho ciudadano extranjero presenta estrés post traumático debido a su participación en un contexto de guerra defendiendo a su país Inglaterra en Afganistán, por lo que es posible que en el caso de que se le pueda imponer cuatro años de prisión, esta pena puede ser convertida en una sanción de servicios a la comunidad o en la imposición de una multa.

No obstante, el magistrado dispuso que dicho ciudadano extranjero afronte esta investigación preparatoria bajo mandato de comparecencia con restricciones sujeto a reglas de conducta como no ausentarse del lugar donde reside en Lima Metropolitana sin previo aviso al Poder Judicial y al Ministerio Público, comparecer cada 15 días para informar sobre sus actividades y pasar por el control biométrico, evitar acercarse a su víctima así como no concurrir a lugares de venta de bebidas alcohólicas.

No podrá salir del país

El Poder Judicial también ordenó su impedimento de salida del país, la entrega obligatoria de su pasaporte al Ministerio Público y el pago de una caución de 10 mil soles bajo apercibimiento de que se le podría imponer prisión preventiva en caso de incumplimiento de estas medidas.

Benito Graffagnino está casado con una ciudadana peruana y tiene un hijo de 3 años, además tiene una empresa con su esposa que tributa a la SUNAT. Sin embargo, ya presenta un antecedente registrado el pasado 31 de enero del 2022 respecto a un accidente de tránsito en Chorrillos, donde agredió a su denunciante y a su vehículo para luego huir del lugar.

El fiscal Hugo Irrazabal Ibañez anunció que presentará un recurso de apelación contra este fallo mientras que la defensa legal de dicho ciudadano extranjero expreso su conformidad con lo resuelto.