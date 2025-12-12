Miraflores: presentan plan de activación para conocer la ruta del papa León XIV y promover el turismo en el Perú

La Municipalidad de Miraflores, el Gobierno Regional de Lambayeque y Promperú se encuentran promoviendo 24 recursos turísticos de los cuatro circuitos a nivel nacional que han sido designados como parte de la ruta del papa León XIV.

La selección de los circuitos es en los lugares donde León XIV ha vivido y cuando hizo su actividad pastoral en el Perú: Trujillo, Chiclayo, Piura y Callao.

La Municipalidad de Miraflores ha prestado parte de su plaza, en el pasaje Los Pintores -al frente de la Iglesia de la Virgen Milagrosa en el Parque Kennedy- para instalar paneles, módulos informativos y otras activaciones para informar a la ciudadanía sobre la ruta del papa León XIV.

"El domingo a la una de la tarde, después de la misa hasta las nueve de la noche, va a haber bailes como marinera chiclayana, king kong chiclayano, chicharrones y una serie de preguntas e informaciones que se van a dar sobre la vida del papa León XIV, a los cuales tendrá unos premios con un souvenir que van a poder llevarse todas aquellas personas que sepan algo del papa. Lo más importante es difundir la ruta de León XIV para seguir creciendo turísticamente en nuestro país", señaló a RPP el alcalde de Miraflores, Carlos Canales.

Un representante del gobierno regional de Lambayeque señaló que la promoción de este evento permite el incentivo de visitar la región del norte peruano y aumentar en un 10 % aproximadamente la oferta turística en esta parte del país.

La selección de Miraflores para el plan de activación es porque es el distrito capitalino que concentra la mayor cantidad de turistas a nivel nacional, que oscilan entre 11 millones al año.