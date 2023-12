Miraflores: vecinos reportan desmoronamiento de un tramo de la ciclovía de la Costa Verde

Lima Miraflores: Vecinos reportan que se desmoronó un tramo de la ciclovía de la Costa Verde

Un grupo de vecinos reportaron que se desmoronó un tramo de la ciclovía de la Costa Verde, a la altura de la playa Los Delfines, en el distrito limeño de Miraflores. Una situación que ha causado gran preocupación entre ciclistas y peatones que transitan por esta zona.

Un equipo de RPP constató que se ha producido un derrumbe en una parte del malecón, cerca de la playa Los Delfines. Aproximadamente, un metro y medio de la ciclovía en el circuito de playas de la Costa Verde.

El ciclista Eduardo Málaga acudió al Rotafono de RPP para reportar este hecho. Él indicó que poco se está cayendo esta zona y que representa un gran peligro para los transeúntes. Incluso dijo que se va descubriendo una tubería, por lo cual no se descarta que se profundice esta erosión.

“Estaba pasando por la Costa Verde a la altura del Museo de la Memoria, se encuentra el malecón en muy mala situación. Hay una parte que se ha caído y es un peligro. No hay mallas de seguridad. No hay un letrero de peligro. Yo monto por ese malecón tres veces por semana y hace dos días así no estaba, así que ha sido reciente. Todo lo que se ve alrededor a lo largo del malecón y esta hace días por caerse. Se ha ido cayendo por pedazos”, dijo a RPP.

Piden medidas de protección

Vecinos piden que la Municipalidad de Miraflores pueda cercar más la zona porque aún continúan transitando ciclistas y peatones. De esta manera pueden advertir a los transeúntes de esta situación peligrosa.

Cabe señalar que hay pocas mallas de seguridad en el lugar, lo que genera gran alarma y preocupación, además no hay letrero que indique lo que ocurre en esta parte de la ciclovía.