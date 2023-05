Nuevo defensor del Pueblo afirmó no haber tenido "ningún vínculo" con la bancada de Perú Libre

Actualidad Josué Gutiérrez dijo tener una "consideración y un respeto muy grande por Vladimir Cerrón"

El nuevo defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, en diálogo con RPP Noticias -su primera entrevista en medios tras asumir el cargo- habló sobre su relación con Perú Libre y con el fujimorismo.

Al respecto, Gutiérrez Cóndor negó haber tenido algún vínculo con la bancada de Perú Libre o haber sido asesor de dicho grupo parlamentario.

"Hasta antes de ayer, que presenté mi renuncia, yo trabajaba en el Departamento de Comisiones, que es el órgano que brinda el soporte y la asesoría a todas las comisiones del Congreso. Entonces, me asignan a la Comisión de Justicia y, desde ese ámbito, he venido colaborando en la parte eminentemente técnica", afirmó.

"No he tenido ningún vínculo con la bancada de Perú Libre (…), era con el Congreso como institución. Hay que hacer la aclaración, porque hay algunas cosas que no se dicen con claridad", agregó.

Asimismo, dijo no haber ejercido ninguna actividad contractual en el sector público tras haber sido elegido congresista en el 2011 por el partido Gana Perú, hasta su llegada al Parlamento en el actual periodo legislativo.

"En todo caso, [trabajar en el Congreso] se trata de una actividad lícita que me honra. Ha sido una de las experiencias profesionales más importantes de mi vida porque, en el sector público, nunca he trabajado en el ámbito contractual sino por elección popular", sostuvo.

Cabe resaltar que, según figura en la página web del Parlamento, Josué Gutiérrez ingresó a trabajar en el Departamento de Comisiones del Legislativo el 20 de octubre del 2022. Unos meses antes, el 19 de agosto, el parlamentario de Perú Libre, Américo Gonza, fue elegido titular de la Comisión de Justicia, donde Gutiérrez dijo haber sido designado.

Además, conforme indica el portal Infogob del JNE, Josué Gutiérrez estuvo afiliado como militante de Perú Libre hasta el 3 de marzo del presente año.

"Hace años, no soy abogado de Vladimir Cerrón"

Por otro lado, respecto a su relación con el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, sentenciado por el delito de colusión, el defensor del Pueblo dijo que "hace años" no ejerce como su abogado.

"Quiero aclarar: yo no soy abogado ni él es mi cliente (Vladimir Cerrón). No lo soy hace años. Yo vi un caso que, justamente, es de garantía constitucional (…), ese es todo mi vínculo", indicó.

"Respecto a sus temas, sus procesos, yo desconozco cómo los lleva o quiénes son sus abogados", añadió.

No obstante, Gutiérrez Cóndor afirmó tener un gran respeto por el referido líder del perulibrismo.

"Yo tengo una consideración y un respeto muy grande por el doctor Vladimir y siento que hoy debemos demostrar, en los hechos, que estamos exentos de cualquier presión o interferencia de carácter político o individual", sostuvo.

Asimismo, dijo que respeta "a todos los líderes políticos" y que no "descalifica" sus respectivos "ideales".

"Yo tengo un respeto por todos los líderes políticos, no soy quién para descalificar ningún ideal ni nada por el estilo. Pero aún cuando se pueden respetar todas las posiciones, se debe actuar con absoluta independencia, con objetividad y transparencia. Y eso es imperativo hacerlo porque fortalece la institución", refirió.

El defensor del Pueblo dijo desconocer la actual situación legal de Vladimir Cerrón | Fuente: Andina

Foto con miembros del fujimorismo

A su vez, el nuevo titular de la Defensoría se pronunció sobre la fotografía que ha sido difundida en diversos medios de comunicación en la que se le ve junto a Miguel Torres, asesor de la bancada fujimorista, y Hernando Guerra García, congresista de Fuerza Popular, en un chifa del centro de Lima.

"Está totalmente descontextualizado. Ese día, estuve almorzando en el chifa que queda a unos metros de la puerta principal del Congreso. Yo había terminado de almorzar y me prestaba a salir cuando ingresó (…) todo el equipo de asesores de la Comisión de Constitución con su presidente, Nano Guerra García, y nos chocamos porque yo estaba de pie para salir", relató.

"Nos encontramos y estaban en el proceso (…) del tema de adelanto de elecciones. Nos pusimos a conversar muy coloquialmente, rápido, me senté un momentito (...). Apenas me senté para saludarlos, nos tomaron una foto. Nos dimos cuenta porque estábamos al lado de la ventana. Ellos empezaron a hacer sus pedidos, me levanté, agradecí y me fui. Fue un tema muy circunstancial", agregó.

Sobre este hecho, Gutiérrez Cóndor señaló que "es común" que las diferentes bancadas "consensuen sus textos" y que eso "no debe ser cuestionado ni vetado" por la opinión pública "cuando en democracia se pide eso".

En esa línea, resaltó la "madurez" del Congreso en todo el proceso que terminó en su elección.

"Hoy deberíamos vivir una fiesta democrática por la madurez que han encontrado los partidos políticos, los movimientos y todos los que están representados en el Parlamento", señaló.

Vale señalar que Hernando Guerra García, consultado sobre este mismo episodio en RPP Noticias, dijo que estaba almorzando con Miguel Torres cuando le preguntaron a Josué Gutiérrez sobre la postura de Perú Libre acerca del adelanto de elecciones.

"Estaba almorzando con el secretario técnico de la Comisión de Constitución y con el señor Miki Torres que es el asesor de bancada. Nuestro tema era ‘adelanto de elecciones’. Sentados ahí, vimos al señor Gutiérrez al costado y le dijimos: ‘una pregunta, cómo van a ir ustedes en este tema’. Ahí se acerca el fotógrafo de La República y nos tomó esa fotografía", indicó.

Asimismo, el parlamentario fujimorista dijo no conocer a Gutiérrez Cóndor más allá del Congreso y que solo han conversado sobre temas técnicos.

"El señor Josué Gutiérrez creo que ha sido ollantista, después ha sido asesor de la bancada de Perú Libre. Yo lo conozco porque, además, ha sido asesor de la Comisión de Justicia. Lo conozco, he hablado varias veces con él solo de temas técnicos", sostuvo.