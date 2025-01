Motociclistas reportarán delitos a través del aplicativo 'Lima Segura'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Municipalidad Metropolitana de Lima y la Asociación de Moteros del Perú firmaron un convenio para que los integrantes de este grupo informen sobre delitos y emergencias de los que puedan ser testigos.

Durante una ceremonia, que se desarrolló en la Plaza de Armas de Lima, el alcalde Lima, Rafael López Aliaga indicó que tres millones y medio de motociclistas que recorrerán la ciudad podrán utilizar la app "Lima Segura" para reportar robos y otros hechos de inseguridad ciudadana.

"Un millón y medio de hermanos nuestros en moto son una fuente de información de datos valiosísima. Más con la aplicación que la impulsó el teniente alcalde de la Municipalidad de Lima, Renzo Reggiardo. Ya funciona bien y vamos a usarla. Úsenla y ayúdennos. Ustedes recorren 200 kilómetros. En el momento de un hecho delictivo está el hermano motero al lado, cerca. Esa información nos sirve de inmediato", dijo.

Por su parte, la gerenta de Movilidad Urbana de la Municipalidad de Lima, Elvira Moscoso, dijo que, con esta alianza, la comunidad de motociclistas podrán ayudar a brindar información a la Gerencia de Seguridad Ciudadana para combatir la delincuencia en la ciudad.

"Todos tenemos una imagen difícil de cuando se moviliza una moto, pero ustedes están demostrando que se puede hacer un trabajo conjunto en pro de la seguridad vial, en pro de una comunicación armónica con las autoridades y de un buen uso de las vías. Ahora van a participar en esta importante tarea que es la seguridad ciudadana. Van a ser ojos y oídos para la Gerencia de Seguridad Ciudadana y vamos a ver reflejados en ustedes un punto de seguridad porque van a poder informar lo que quizá con temor otras personas no informan", dijo.

Comunidad de motociclistas reafirma apoyo para combatir delincuencia

El presidente de la Comunidad Motera del Perú, Daniel Mendoza, dijo que los motociclistas también se ven afectados por los robos y el sicariato en Lima. Asimismo, indicó que ellos sufren el robo de su herramienta de trabajo y movilidad.

"Tenemos muchas estadísticas en temas de robos y sicariatos que está pasando en nuestra ciudad, pero a veces lo que la población no ve es que nosotros también nos vemos afectados por eso. Hay estadísticas muy fuertes de robos de motos al año y vemos vulnerado nuestra herramienta de trabajo porque mucha gente utiliza la moto para trabajar o movilizarse", indicó.

Además, el vocero indicó que la mejor forma de trabajar con las autoridades es con una alianza de este tipo. Asimismo, sostuvo que los motociclistas no son delincuentes, imagen negativa que se les ha atribuido.

"Entonces yo creo que la mejor forma de trabajar con una autoridad no es prohibiéndonos o decir que no se puede andar dos en una moto o ponernos una placa, es trabajar de esta manera conjunta. Nosotros somos motociclistas y no delincuentes", agregó.