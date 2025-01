Fin del decreto de estado de emergencia: ¿cuál es el balance de esta medida en Lurigancho-Chosica?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gobierno Estado de emergencia llegó a su fin este viernes 10 de enero

El alcalde de Lurigancho-Chosica, Oswaldo Vargas, afirmó que el sistema de seguridad ciudadana ha mejorado en el distrito gracias a la presencia de las Fuerzas Armadas en los puntos críticos de esta jurisdicción, tras el estado de emergencia que llegó a su fin este viernes, 10 de enero.

"La percepción en Chosica ha mejorado porque también han venido las Fuerzas Armadas, han estado en diferentes puntos críticos donde hay posibilidades de mayor delincuencia y extorsión. Como Chosica es tan extenso, en la zona de Carapongo y parte de Cerro Camote", dijo en Ampliación de Noticias.

El burgomaestre indicó que le hubiera gustado que continúe el estado de emergencia decretado por el Ejecutivo para combatir la criminalidad y la ola de extorsiones. Asimismo, señaló que el resultado de la medida ha sido positivo en su distrito.

"Nos hubiera gustado que continúe el estado de emergencia porque realmente, en síntesis, ha sido positiva para nosotros. Ha coincidido con la adquisición de 18 camionetas que tenemos nosotros, 70 motos lineales adicionales que entregó Lima Metropolitana y una batería de móviles que ha permitido fortalecer el sistema de seguridad ciudadana en Chosica", sostuvo.

Resultado positivo tras estado de emergencia

El alcalde Vargas afirmó que no se han registrado homicidios en los últimos 45 días en Lurigancho-Chosica y que las cifras de sicariatos son mínimas a comparación de otros distritos de Lima Metropolitana.

"En cifras, le puedo decir lo siguiente: en primer lugar, no ha habido homicidios en los últimos 45 días. Ha habido sicariato, en la zona de Cerro Camote, pero mínimo. No como en otros distritos que en poco tiempo ha habido 10 o 12. Chosica tiene zonas alejadas y oscuras donde traen a delincuentes muertos y los dejan ahí, los queman. No ha sido dentro de nuestro territorio esas muertes, sino en otros lugares. Porque nuestro distrito no ha habido ese tipo de denuncias buscando a sus familiares", sostuvo.

Trabajos de prevención ante posibles huaicos por temporada de lluvias

Ante la temporada de lluvias que podría provocar la presencia de huaicos, Oswaldo Vargas sostuvo que vienen trabajando desde enero del 2024 en la descolmatación de las barreras dinámicas. Además, dijo que la presidenta Dina Boluarte visitó en dos oportunidades las zonas críticas del río Rímac y las quebradas.

"La presidenta ha llegado en dos oportunidades a mapear todas las zonas críticas del río Rímac y las quebradas. También estoy permanentemente trabajando con los alcaldes de Lima Este. Llegó a la quebrada California. [...] Nosotros venimos trabajando desde enero del año pasado en la descolmatación de las barreras dinámicas. Tenemos 22 barreras dinámicas en las quebradas. Estas barreras son una especie de atrapa huaicos. Pasa solamente agua, como un filtro", afirmó.