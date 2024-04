Caso 'Muñequita Milly': abogado cuestiona silencio del doctor Fong durante diligencia en la Dirincri

Lima Doctor Fong se acogió al silencio tras diligencia en la Dirincri por muerte de la 'Muñequita Milly'

El cirujano Víctor Barriga Fong, acusado e investigado de causar la muerte de la cantante Flor Quispe Sucapuca, conocida como la 'Muñequita Milly', se acogió al silencio tras la diligencia en la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).

Así lo confirmó Alexis Ochoa, abogado de la familia de la 'Muñequita Milly', quien falleció el pasado 3 de abril luego de presentar dolores tras realizarse una liposucción que le practicó el cirujano Dr. Fong.

Este jueves, el doctor Barriga Fong acudió a la sede policial tras ser citado por la Policía Nacional del Perú (PNP), mientras se le investiga por este presunto delito de homicidio.

“Lamentablemente se ha perdido una gran oportunidad de que el doctor haga sus descargos, porque respecto a las acusaciones que tiene en contra de la 'Muñequita Milly' no se ha pronunciado en absoluto. Se ha acogido a su derecho al silencio. Entonces no ha aclarado las acusaciones, no ha desvirtuado ninguna acusación, no ha presentado ninguna prueba. Hasta el momento, lo único que se ha actuado es lo que ha investigado la Policía”, dijo el abogado Alexis Ochoa a RPP.

Víctor Barriga Fong es investigado por la muerte de 'Muñequita Milly' tras la intervención quirúrgica realizada por este médico cirujano. | Fuente: RPP

Se acogió al silencio

El letrado también precisó que el doctor Víctor Barriga Fong solo brindó datos de información personal, información sobre la clínica Santa Catalina, donde se realizó la cirugía, y detalles puntuales sobre los permisos con los que cuenta el establecimiento para funcionar.

Sin embargo, no brindó información sobre la operación que se le realizó a la 'Muñequita Milly'. De hecho, no respondió a la mayoría de preguntas sobre este caso, señaló el abogado de la familia de la víctima.