MML aprueba ordenanza para establecer sanciones más fuertes contra los almacenes informales del centro histórico de Lima

La norma fue aprobada en el Consejo Municipal y tiene como objetivo primordial "proteger la vida de las personas y la integridad del centro histórico".

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) aprobó este viernes una nueva ordenanza que establece sanciones más estrictas contra los almacenes informales que se encuentren en galerías comerciales, playas de estacionamiento y viviendas-quintas del centro histórico de Lima.

La norma, impulsada por el regidor Miguel Ciccia Ciccia y la gerente de Fiscalización y Control, Mariella Falla Chanamé, autoriza la clausura inmediata del inmueble por 48 horas y podría culminar en el cierre definitivo si continúan con las faltas.

Falla Chanamé señaló que entre los principales riesgos identificados por las autoridades se encuentran el almacenamiento de mercadería inflamable sin medidas de seguridad, el resguardo de módulos y carretas que abastecen al comercio ambulatorio ilegal, así como las modificaciones estructurales irregulares en inmuebles antiguos que existen en el centro de Lima.

Los funcionarios argumentaron que la falta de herramientas sancionadoras inmediatas siempre limitó la acción para controlar este problema.

La Municipalidad de Lima señaló que la norma tiene como objetivo primordial "proteger la vida de las personas y la integridad del centro histórico", y se ajusta al marco constitucional, y las medidas de clausura temporal, fiscalización, así como revocatoria de licencias se encuentran debidamente justificadas.