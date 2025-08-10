Últimas Noticias
Municipalidad de Lima compró tres puentes metálicos por 8 millones de dólares sin licitaciones ni contrato formal, según reportaje

El alcalde Rafael López Aliaga aseguró que el proceso de Acrow ya ha sido explicado públicamente.
El alcalde Rafael López Aliaga aseguró que el proceso de Acrow ya ha sido explicado públicamente. | Fuente: Andina/Referencial
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

Un regidor solicitó a la Contraloría General de la República que investigue esta adquisición porque esta ha generado una controversia entre la Municipalidad de Lima y Emape.

La Municipalidad Metropolitana de Lima compró tres puentes metálicos a la empresa estadounidense Acrow Corporation of America por un valor total de 8 362 537 de dólares, pero sin una licitación pública ni contratos formales, solo amparadas en una figural legal de emergencia. Esto lo informó el programa periodístico Punto final.

Según el dominical, las estructuras adquiridas se usarán para reemplazar el puente Morón y otras similares ubicadas en la avenida Ramiro Prialé, cerrada desde el pasado 15 de febrero por daños estructurales. 

El gerente municipal, Óscar Lozán, manifestó en el reportaje que la nueva Ley de Contrataciones les permite gestionar esta compra en casos de emergencia y formalizar el contrato hasta 20 días después de la entrega. No obstante, el programa periodístico aseguró tener documentos internos de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos S.A. (Emape), donde dicha entidad aclara que no existe vínculo contractual con Acrow; mientras que la firma estadounidense asegura contar con un contrato desde el 2 de junio y con el pago aceptado mediante una carta de crédito.

Un detalle que resalta el dominical es que Emape recomendó el 20 de mayo pasado adquirir puentes definitivos de doble vía con 81 metros de largo, pero el mismo Óscar Lozán, gerente de la Municipalidad de Lima, le respondió a los dos días para indicarle que la comuna optaba por comprar los tres puentes modulares de Acrow, alegando que hay "entrega inmediata" por parte de la empresa extranjera.

Una empresa china, Beijin Kaysun Trading, había cotizado cuatro puentes por menos de la mitad que se le pagaría a Acrow; sin embargo, Lozán señaló que esta propuesta se rechazó porque la entrega demoraría cinco meses.

Rafael López Aliaga fue consultado esta semana sobre la compra, pero aseveró que el caso debía verlo la gerencia. 

“Acrow tiene todo un proceso que ya ha sido explicado públicamente. Lo tiene que ver con la gerencia. El alcalde no es gerente. Me sorprende la pregunta, yo soy una persona decente, no soy corrupto”, manifestó.

Piden intervención de la Contraloría 

El regidor metropolitano Luis Gallardo denunció en el dominical la falta de transparencia del proceso y solicitó a la Contraloría investigar este caso. 

Gallardo aseguró que el Concejo Metropolitano declaró de interés prioritario la intervención del puente Morón para su rehabilitación, pero incluyó un deslinde de responsabilidad legal ante futuros procesos judiciales o errores en el acto contractual.

Actualmente, dos de los tres embarques con las estructuras metálicas ya arribaron al puerto del Callao.

Tags
Municipalidad de Lima Emape Rafael López Aliaga

