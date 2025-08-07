Últimas Noticias
Ministro de Transportes responde a propuesta de MML para acelerar ejecución del tren Lima-Chosica: "Se evaluará"

Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

No obstante, el titular del MTC, César Sandoval, precisó que el Ejecutivo no ha cambiado de postura respecto del tren Lima - Chosica, pues debe actuar con "tecnicismo y dentro del marco legal".

López Aliaga presentó un formato de decreto de urgencia a la PCM para de agilizar el proyecto del tren Lima - Chosica.
El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, se refirió a la solicitud de la Municipalidad de Lima para acelerar el proceso de ejecución del proyecto ferroviario Lima - Chosica y precisó que será evaluada desde un punto de vista técnico, respetando la normativa establecida.

"Está en todo su derecho. Se evaluará. Se evaluará. Nosotros hemos demostrado desde el día uno que estamos dispuestos a sacar lo mejor, pero desde el punto de vista responsable, técnicamente, de acuerdo a las normas y, sobre todo, protegiendo la vida y la salud de las personas", dijo en La Rotativa del Aire de RPP.

"Hay que ver las propuestas recientes. Me dicen que el Colegio de Ingenieros ha pedido unos días para presentar una propuesta. El 18, la concesionaria presenta otra propuesta. Y de acuerdo a ello evaluamos (...). Usted no puede cambiar de postura cuando se trata de ser responsable y actuar con tecnicismo y actuar dentro del marco legal. Eso no se cambia", agregó.

Como se recuerda, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, presentó un formato de decreto de urgencia a la Presidencia del Consejo de Ministros a fin de agilizar el proyecto del tren Lima - Chosica.

"No voy a calificar al Presidente de Colombia, lo harán las acciones, los hechos"

En otro momento, Sandoval se refirió al conflicto con Colombia, que afirma que Perú violó el tratado de Río de Janeiro al anexar a la Isla Chinería, ubicada en el distrito de Santa Rosa de Loreto, a su jurisdicción.

Al respecto, el titular del MTC indicó que el Gobierno no ha violado ningún tratado y ha actuado de acuerdo a lo que establece el Derecho Internacional. No obstante, evitó calificar las declaraciones del presidente colombiano, Gustavo Petro, y agregó que de esa tarea se encargará "los hechos".

"El premier es la voz autorizada, es la voz que nos garantiza al Ejecutivo que estamos por un camino correcto. No hemos violado nada. Mañana el canciller estará ratificando lo que ha manifestado y ha expresado, porque eso, lo que corresponde a políticas internacionales, tratados, y todo lo que corresponde a la política exterior, el premier tiene el respaldo del Ejecutivo, es coherente con lo que ha dicho y estoy seguro que mañana a detalle precisará lo que ha expresado".

"Yo no voy a calificar al presidente de Colombia. Lo harán las acciones, los hechos".

