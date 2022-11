El presidente del directorio de Emape, Francisco Dumler, informó que este viernes 11 de noviembre se inaugurará la vía Pasamayito | Fuente: RPP Noticias

El presidente del directorio de Emape, Francisco Dumler, informó que este viernes 11 de noviembre se inaugurará la vía Pasamayito, que unirá los distritos de Comas y San Juan de Lurigancho en solo 30 minutos y sin el pago de peaje.



Dumler dijo que la inauguración será en horas de la mañana y contará con la presencia del alcalde Lima, Miguel Romero. La obra ya está en su fase final, que consiste en la colocación de los elementos refractarios para una mejor visibilidad nocturna de los conductores.

El funcionario de Emape destacó que Pasamayito es actualmente el proyecto con mayor rentabilidad social.

"Este viernes en la mañana con la presencia de nuestro alcalde Miguel Romero haremos la inauguración y puesta en marcha y uniremos los distritos de San Juan de Lurigancho con Comas. Este proyecto es uno de los que tiene mayor rentabilidad social", dijo en Central de Informaciones de RPP Noticias.

"El hecho de bajarle el tránsito o el tiempo de trayecto de tres horas a 30 minutos, pasados al costo de ahorro del ciudadano y de lo que te gastas en gasolina, en desgaste de llantas, porque esa era una vía informal, justifica el proyecto. Se paga solo en un año a dos años", añadió.

El jefe de Emape indicó que no se pagará ningún peaje para usar esta vía. | Fuente: Andina

No habrá cobro de peaje en la vía

Por otro lado, Dumler recalcó que no habrá cobro de peaje y que la vía será libre. Además, aseveró que su mantenimiento estará a cargo de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape).



"No hay necesidad de hacer pruebas (previas a su puesta en funcionamiento), no hay que hacer ningún diseño, es una pista que se pone al servicio de la ciudadanía, no hay peajes por uso de la vía, es libre", subrayó a RPP Noticias.

Añadió que para ejecutar la obra se debió coordinar con distintas instituciones y empresas, como Enel, para la colocación de los postes de luz; con Sedapal, para las interferencias; y con algunos pobladores para que puedan trasladarse a otros lugares y dejen libre la vía para continuar la construcción.

Pasamayito, cuya inversión supera los 60 millones de soles, incluirá carriles de ida y vuelta, 35 847 metros cuadrados de veredas de concreto, 5 783 metros cúbicos de muros de contención y así como rampas, sardineles, camellones, tachas, guardavías y señalización vertical y horizontal.