Muñoz sobre encuentro entre Castañeda y Barnechea: "Es algo intrascendente"

Jorge Muñoz le restó importancia al encuentro entre Castañeda Lossio y Alfredo Barnechea. | Fuente: Video: RPP

El alcalde electo de Lima, Jorge Muñoz, se pronunció sobre el encuentro, que tuvo lugar el último viernes, entre Luis Castañeda Lossio y el excandidato presidencial de Acción Popular, Alfredo Barnechea, durante la supervisión de los trabajos de ampliación de la Costa Verde hacia el Callao.



"Lo veo como algo intrascendente, si quieres pregúntame sobre otras cosas de importancia de la Municipalidad. Es algo que no le deberían dar ni un minuto de tiempo de atención, porque es el encuentro de cualquier persona con cualquier persona y eso es lo que ha sucedido. Lo que nosotros tenemos que hacer es centrarnos en lo que la gente está esperando: que tengamos una buena gestión", comentó en una entrevista con el programa Todo empieza aquí de RPP.

Jorge Muñoz contó que los militantes de Acción Popular no respaldan esta reunión entre Castañeda y Barnechea, a la vez que consideran que este acercamiento "no era el más adecuado". "Lo que he escuchado de todos los correligionarios es que es una desafortunada situación este encuentro", dijo.



El alcalde electo de Lima indicó que las obras que visitaron ambas figuras políticas "no están terminadas". "A mí me daría vergüenza estar visitando obras inconclusas, como me daría vergüenza estar hablando de puentes que todavía no han sido terminados y que fueron ofrecidos para agosto de este año, como es el puente Junín, que está en Miraflores", cuestionó.