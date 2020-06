El joven falleció la mañana de este jueves tras no poder ser internado en UCI y contar con un ventilador mecánico. | Fuente: RPP Noticias

La familia Villajuan denunció que un miembro de su familia, un joven de 32 años infectado con coronavirus, murió esta mañana luego de que la clínica Jesús del Norte, ubicada en Independencia, le negase el ingreso a UCI por no pagar 49 000 soles.

La hermana del fallecido narró a RPP Noticias que el pasado 16 de junio, su hermano fue llevado de emergencias al Hospital Guillermo Almenara, de donde era asegurado. Sin embargo, ahí le indicaron que no había disponibilida de camas.

Al ver que su salud empeoraba, deciden llevarlo a la clínica Jesús del Norte. Para el día 20, médicos le indican que era necesario que su hermano sea internado en UCI ya que necesitaba de un ventilador mecánico, pero antes, debían de pagar la suma de 49 000 soles por los días que estuvo internado.

"Me acerqué a las 6 de la mañana y les pedí que por favor ingresen a mi hermano (...) El doctor que estaba atendiendo a mi hermano me llamó y me dijo que había cama, pero que primero querían el dinero. Solicitamos el traslado a un hospital público, pero nunca tuve respuesta", narró la familiar.

Cinco días más tarde y tras no poder conseguir el monto solicitado para que sea llevado a UCI, el joven de 32 años falleció la mañana de este jueves.

Tras las críticas y reclamos de la ciudadanía por los altos precios a pagar en las clínicas privadas para tratar a pacientes con COVID-19, el secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, Max Hernández, informó que el Gobierno llegó a un acuerdo con las clínicas privadas sobre las tarifas para atender a pacientes diagnosticados con coronavirus.



Según explicó, el diálogo que sostuvieron ambas partes se planteó un monto plano de 55 000 soles para todo el periodo que dure el tratamiento.

