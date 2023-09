"No me arrepiento": mujer mandó a demoler su hogar tras recibir orden de desalojo en Huaral

Lima Yumiko Ramíre: "Yo no me arrepiento de nada porque en esa casa hemos sufrido bastante por el papá de mis hijos y toda su familia".

Una señora, identificada como Yumiko Ramírez, generó asombro entre sus vecinos cuando el último viernes, 22 de setiembre, contrató a un grupo de personas para demoler su propio hogar, una casa de tres pisos donde vivía junto a sus cuatro hijo.

¿Por qué tomó esa decisión? La mujer contó en RPP Noticias que un mandato judicial le ordenaba desalojar la vivienda, ubicada en el centro poblado de Cerro La Culebra, distrito de Chancay, en Huaral, tras una disputa legal con su exsuegro, cuyo terreno donde se hizo la edificación, le pertenecía.

Sin embargo, al considerar que invirtió mucho dinero al construirla, haciéndose incluso algunos prestámos, tuvo la intención de derribar el inmueble antes de cumplir con entregarlo.

"Yo no me arrepiento de nada porque en esa casa hemos sufrido bastante por el papá de mis hijos y toda su familia. Nosotros ya no queremos regresar a esa casa, ni mis hijos ni yo, yo tengo el apoyo de ellos, las decisiones que tomo, las hago con ellos", indicó Yumiko Ramírez.









Mujer demolió casa de tres pisos tras ser desalojada por su exsuegro

Policía detuvo la demolición

Cabe señalar que la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo la demolición total de la vivienda de tres pisos; no obstante, esta terminó con las ventanas y puertas destrozadas, además de otros daños en la fachada y estructura que la hacen por el momento inhabitable.

La señora manifestó que los problemas con la familia de su expareja empezaron hace cinco años cuando decidieron separarse. Y ahora, después de lo ocurrido el pasado viernes, vive, junto a sus hijos (tres menores y el mayor de 20 años), en la casa de sus padres.

Además, dijo que los niños empezarán a recibir terapia psicológica para sobrellevar este complicado momento familiar por el que atraviesan.