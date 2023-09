Joven herido durante protestas denunció supuesto hostigamiento policial

Lima Renato Murillo: "Han muerto muchas personas en estas manifestacones y hay otras víctimas que no denuncian por temor".

Lima Renato Murillo: "Han muerto muchas personas en estas manifestacones y hay otras víctimas que no denuncian por temor".

Renato Murillo, quien resultó herido durante las manifestaciones antigubernamentales de diciembre último, al impactarle en la cabeza una bomba lacrimógena, denunció un presunto hostigamiento por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP).

En una entrevista para el programa Nunca es tarde, el joven, de 23 año, señaló que hasta hace poco "empezó a haber hostigamiento de la Policía, de seguirme y de acosarne. No sé debido a qué".

"Logré tomarle fotografías de estos hechos y se comprobó que las placas (de los vehículos que me siguen) son del Estado, del Ministerio del Interior", manifestó.

Afirmó, además, que personas desconocidas "me tomaron fotografías en mi cochera, afuera de mi casa o caminando".

Asimismo, contó que, debido a las lesiones que le ocasionó la bomba lacrimógena, estuvo en estado de coma durante 12 días y que en ese lapso de tiempo fueron al Hospital Loayza "personal de Seguridad del Estado, efectivos policiales para hablar con mi madre porque había cierto comandante que quería comunicarse para llegar a un acuerdo".





"No soy la única persona que ha sido víctima de esto (del uso de la fuerza excesiva por parte de algunos miembros de la Policía), pero igual no es que me vaya a mantener callado como lo quisieron hacer", agregó Murillo.

También criticó la postura de algunos médicos, quienes, según su testimonio, se mostraron muy indiferentes y pocos profesionales "al decir que por haber ido a las manifestaciones te trataban de una manera diferente o no te querían atender".

Fiscalía le pidió ser testigo en proceso contra Dina Boluarte

Por otro lado, Renato Murillo reveló que le han solicitado ser testigo "de esta acusación que se le está haciendo a la presidenta (Dina Boluarte)" por su presunta responsabilidad en la represión policial que dejó más de 40 manifestantes muertos, en el marco de las protestas sociales que se registraron entre diciembre del 2022 y enero del 2023.

"El 29 iba a tener audiencia, pero la han reprogramado para el 11 de octubre. Quizás es porque decidí aparecer en la prensa o porque voy a declarar contra la señora Boluarte y quizás están efectuando todo este tipo de acciones", puntualizó.

Por último, aseveró "que han muerto muchas personas en estas manifestacones y hay otras víctimas que no denuncian por temor".