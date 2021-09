Madres de familia de las ollas comunes ‘Damas solidarias hacia el éxito’ del centro poblado San Hilarión, en San Juan de Lurigancho, no pueden preparar alimentos desde el último sábado, debido al aniego de aguas servidas que afectó la cuadra 1 de la avenida Los Tusílagos y que ha producido un desabastecimiento de agua potable en dicho distrito.

Al respecto, Caridad Jiménez, quien es una de las dirigentes de la olla, pidió a las autoridades distritales que les puedan abastecer de agua potable para retomar la preparación de estos alimentos. El municipio de San Juan de Lurigancho anunció que iban a mandar camiones cisternas a las zonas altas del distrito, pero no han llegado a esa zona.

“No llega, por eso no hemos podido cocinar, porque no está viniendo. Entonces hemos escuchado que la Municipalidad está llegando a los cerros; pero por aquí la verdad que todavía no llega. Nos gustaría que llegue para que puedan sustentarnos con el agua”, sostuvo.

Las madres de familia de las ollas comunes no pueden trabajar desde el sábado último por el corte de agua que afecta a sectores de San Juan de Lurigancho. | Fuente: RPP Noticias

Atención detenida

A diario las madres de familia de estas ollas comunes cocinaban entre 100 a 150 porciones, desayunos y almuerzos, para personas en situación vulnerable entre las que hay niños y ancianos, quienes no pueden acceder a estos alimentos desde el último fin de semana.

Ante esta situación, la dirigente de esta olla común hizo un llamado al municipio o a privados, a fin de que les donen un tanque donde puedan almacenar el agua y así poder continuar con la preparación de los alimentos de esta población. Para cualquier donativo se pueden comunicar al 923655449, número de Caridad Jiménez.

“Muchas familias, niños, personas mayores han sido perjudicadas y, por favor, pedimos que nos pueda ayudar. En sí, nuestra olla común necesita un tanque para poder abastecernos con el agua. Una vecina nos prestó su tacho, pero por lo que está pasando de agua se lo tuvo que llevar para que pueda también abastecerse”, indicó.

Nuevo aniego y corte de agua

Varias viviendas y negocios resultaron afectados por un aniego de aguas servidas en la primera cuadra de la avenida Los Tusílagos, San Juan de Lurigancho, zona que hace dos años fue muy afectada por un evento similar.

El aniego ocurrió por la rotura de una tubería de alcantarillado en medio de pruebas del Sistema Alterno de Emergencia, informó Sedapal. Esto provocó un corte de agua del servicio en gran parte del distrito.

Al respecto, el gerente general del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), Richard Acosta, informó en RPP a los ciudadanos de San Juan de Lurigancho que este domingo se restablecerá el servicio de agua tras 10 días con corte.

"Este domingo se restablece el servicio las 24 horas del día en todo San Juan de Lurigancho", anunció. "Esta semana tendrán agua por horas. El día lunes la zona alta del distrito, el martes la zona media y hoy miércoles la zona baja en un horario reducido de 6pm a 8pm", indicó.

