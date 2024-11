Padres de familia protestan en frontis del Minedu en contra de la suspensión de clases presenciales por APEC

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lima Padres de familia piden que clases sean clases presenciales durante APEC [VIDEO]

Un grupo de padres de familia protestó esta tarde en la sede del Ministerio de Educación (Minedu) en contra de la suspensión de clases presenciales para los días 11, 12 y 13 de noviembre por el Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC).

Como se sabe, el Ejecutivo decretó que los próximos 14, 15 y 16 de noviembre son días no laborables y "los días lunes 11, martes 12 y miércoles 13, las entidades del sector público, ubicadas en Lima Metropolitana, la provincia de Huaral y la Provincia Constitucional del Callao, de manera obligatoria y bajo responsabilidad, realizan sus labores bajo la modalidad de teletrabajo".

“Nos sentimos desconcertados y sentimos indignación porque, una vez más, no se prioriza la educación en la toma de decisiones. La vida de 2.4 millones de estudiantes van a ser afectadas por esta medida, de acuerdo a estimaciones del Instituto Peruano de Estadística (IPE). La pregunta que queremos hacerle al Gobierno es, ¿cómo se imagina que va a ser la vida de los hogares la próxima semana? Hogares en los que los padres deben salir a trabajar y no hay dispositivos electrónicos, ni conexión para tener las clases”, dijo la investigadora Norma Correa, del Colectivo 'Volvamos a clases'.

Con la reciente disposición, el Instituto Peruano de Estadística (IPE) indicó que 2.4 millones de estudiantes en educación básica regular (inicial, primaria y secundaria) de Lima Metropolitana, Callao y Huaral, perderán clases presenciales entre el 11 y el 15 de noviembre.

Piden que las clases sean presenciales

Por su parte, Vanesa Oreta, representante de la asociación de niños y guarderías privadas de Perú, dijo que los padres de familia piden al gobierno de Dina Boluarte que se den las clases presenciales del 11 al 13 de noviembre. Asimismo, afirmaron que no acataran la medida ya que no quieren que cierren las escuelas.

“Hemos sido sorprendidos por este decreto supremo. Nuestros profesores no pueden preparar clases de calidad de un momento a otro. ¿De dónde van a sacar nuestros maestros dispositivos para brindar las clases? A través de una pantalla no se puede brindar educación de calidad. Lo que se ha previsto es que todas las escuelas manden encuestas a los padres de familias y con ellas se ha determinado que los padres y la comunidad educativa en general ha dicho que no quiere el cierre de las escuelas y no piensan acatar el cierre la medida”, dijo.